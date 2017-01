"Serata della Porchetta allo Spiedo" alla Locanda Cava d'Oro

Venerdì 24 febbraio alle 20 la Locanda Cava D'Oro a Ignago di Isola Vicentina in via Piazza Ignago 23 presenta la "Serata della Porchetta allo Spiedo" con uno speciale menù dal primo al secondo fino al dolce. Costo: 25 euro a persona. Per informazioni e prenotazioni: 0444.975045 - locandacavadoro@libero.it.

Il menù della serata:

PRIMO PIATTO: Bigoli al ragù di anitra o di carne

SECONDO PIATTO: Porchetta allo spiedo, accompagnato con contorni di stagione

DESSERT: Sorbetto al limone

Vino, acqua e caffè

