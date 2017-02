"Serata del Tartufo": tagliata alla Locanda Cava d'Oro di Isola Vicentina

Venerdì 24 marzo alle 20 la Locanda Cava D'Oro di Isola Vicentina in via Piazza Ignago 23 organizza la cena "Serata del Tartufo" con un menù speciale base di tartufo ad un prezzo speciale. Sono previsti antipasti, 2 primi, 2 secondi, contorni e dessert oltre ad acqua e vino. Costo: 30 euro a persona. Per informazioni e prenotazioni: 0444.975045 - locandacavadoro@libero.it

Il menù della serata:

ANTIPASTI MISTI: Bresaola, scaglie di grana, tartufo e salame nostrano

2 PRIMI PIATTI: Vellutata di patate con tartufo - Reginette al tartufo

2 SECONDI PIATTI: Faraona ripiena al tartufo - Tagliata di manzo al tartufo

CONTORNI STAGIONALI

DESSERT: Panna cotta al cioccolato

Caffè con correzione - Vino - acqua

