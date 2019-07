Serata del Mistero: La Leggenda della Montagna Spaccata

Una serata di grande coinvolgimento, l'incontro tra la leggenda e un luogo incantato. Per visitare la Montagna Spaccata sotto una luce diversa, dal Mago si viene guidati nella forra e sarà narrata la leggenda dell'amore tragico di Etele e Giordano. Il tutto nel gradevole fresco dei monti di Recoaro.



LA LEGGENDA DELLA MONTAGNA SPACCATA

In questa forra suggestiva il tempo sembra essersi fermato, e forse proprio a causa dell'antico incantesimo narrato dalla leggenda dell'anguana Etele e Giordano. Secondo il mito le 'anguane' erano donne abbastanza fuggevoli, affascinanti e ammaliatrici. La più famosa era Etele, figlia della Maga del bosco, che sposò il giovane Giordano, pur sapendo che un incantesimo gravava sul suo futuro: ella sarebbe svanita alla morte di sua madre. Quando il tragico momento arrivò, Etele cercò di fuggire da Giordano per andare incontro al suo destino. Inseguita dalla sposo, ella giunse ai piedi di una rupe altissima e fu allora che un boato scosse la terra, spaccando la roccia in due. Attirata nella fenditura, l'anguana scomparve. Ed ecco come, secondo la leggenda, nacque la "Montagna Spaccata". Ogni anno viene messo in scena uno spettacolo teatrale come rievocazione del mito leggendario sulla storia d'amore con personaggi in costume.

Rievocazione della leggenda

Venerdì 26 luglio 2019

Sabato 16 agosto 2019

LA MONTAGNA SPACCATA

La "Montagna Spaccata", una profonda fenditura scavata nella roccia dal torrente Torrazzo con un percorso, che si eleva per 92 metri con coreografie naturali suggestive: si comincia con una camminata di 300 m. in piano, poi si sale grazie a 200 scalini e alcune passerelle si ammirano gli splendidi giochi creati dalle acque del fiume. La Montagna Spaccata, oltre a incanto, mistero e suggestione, si trova in una zona molto affascinante seppur poco battuta anche dal punto di vista dei sentieri, delle escursioni e delle passeggiate.

La forra è aperta al pubblico sia in inverno che in estate, sia di giorno che di notte. Anche il parco circostante è stato rimesso a nuovo ed è diventato un'oasi popolata da felci, licheni e abeti secolari.

IL RISTORO

Se volete scappare dall'arsura della città, questo è il posto ideale!! Sempre fresco anche nelle giornate più torride. Il menù prevede pochi piatti locali come i canederli, gli gnocchi o i taglieri di salumi di loro produzione. Ottime le bruschette. Personale cortese!! Alla sera se volete mangiare fuori ricordatevi di portare un maglioncino.

COME ARRIVARE

Arrivare alla montagna spaccata è molto semplice, prima di Recoaro Terme si gira a sinistra seguendo le indicazioni per Recoaro Mille e dopo qualche chilometro si trova sulla curva il bar ristorante dove si acquistano i biglietti per l'ingresso.