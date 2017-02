"Serata del Maiale": risotto tastasale-cotechino alla Trattoria 33 di Altavilla Vicentina

Vnerdì 24 febbraio alle 20 la Trattoria Pizzeria 33 di Altavilla Vicentina in viale Sant'Agostino 102 organizza la "Serata del Maiale" per una cena speciale con un menù a base di maiale (aperitivo, primo, secondi misti con contorni, dessert). Costo: 18 euro a persona tutto compreso. Per informazioni e prenotazioni 0444.289411 - pizzeria33@libero.it

Il menù della serata:

Aperitivo di benvenuto

PRIMO PIATTO: Risotto con tastasale

SECONDI PIATTI: Asaggio di cotechino, ossi di maiale con piedini e cren accompagnati da contorni di stagione

DESSERT: Dolce della casa

Acqua, vino, caffè e digestivo della casa

