"Serata del Baccalà": gusto & tradizione al Ristorante Robevecie di Romano d'Ezzelino

Vnerdì 24 marzo alle 20 il Ristorante Tipico Museo Robevecie di Romano d'Ezzelino in via Manzoni 123 organizza l'evento gastronomico "Serata del Baccalà" con una cena per assaporare il gusto della tradizione berica. Previsto un menù completo a base di baccalà. Costo: 35 euro a persona (bevande escluse). Per informazoni e prenotazioni: 0424.394357 - info@corbezzole.it.

Il menù classico:

Antipasto: Baccalà Mantecato su letto di radicchio

Primo: Tagliatelle Norvegesi o Ravioli ripieni al Baccalà

Secondo: Baccalà alla Vicentina con Polenta e Insalatina Mista

