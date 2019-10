I 5 tibetani cosa sono e come usarli

Mercoledì 27 novembre 2019

dalle ore 21.00 alle ore 22.30

Serata dedicata ai 5 Tibetani,

cosa sono e come eseguirli .



Con Tiziano Bussolotto



I benefici dei cinque tibetani sono essenzialmente:



incremento dell’energia;

incremento della chiarezza mentale e della capacità di concentrazione;

rafforzamento e maggior flessibilità dei muscoli;

miglioramento della respirazione;

rafforzamento del corpo;

riduzione dello stress;

generazione della calma mentale;

rallentamento del processo di invecchiamento del nostro corpo.



Tiziano Bussolotto



Operatore Olistico Trainer accreditato S.I.A.F. Italia n. LO791T-OP

OP professionista disciplinato DALLA LEGGE 04/2013

Per info Mail : tizianocorea@gmail.com Tel. 3404761750



COME PARTECIPARE



Per motivi organizzativi l’adesione è obbligatoria entro il 23 novembre 2019 chiamando o inviando un messaggio al:



Associazione Angeli di Luce cell. 377/2441041



Tiziano 340/4761750