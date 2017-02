"Serata Cacciagione" all'Osteria Alle Botti di Vicenza

Venerdì 24 e sabato 25 febbraio alle 19.39 l'Osteria Alle Botti di Vicenza in viale San Lazzaro 30 organizza la cena "Serata Cacciagione" a base di selvaggina con anitra selvatica e lepre. Sono previsti un antipasto, due primi, un secondo, contorni oltre ad acqua e caffè. Disponibile anche il menù alla carta con la speciale "Amatriciana Solidale" per la donazione di 2 euro ai popolazioni colpite dal terremoto in Centro Italia. Costo: 28 euro a persona. per informazioni e prenotazioni: 348.3981678.

Il menù della serata

ANTIPASTO: Crostini del Cacciatore

2 PRIMI: Pappardelle con Lepre alla Cacciatora - Gargati con l'Arna Selvatica

SECONDO: Arna Selvatica Rosta con Polenta Onta

CONTORNI DI STAGIONE

Acqua e Caffè

