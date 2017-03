"Serata Bolliti" al Ristorante Campomezzavia di Asiago

Sabato 18 marzo alle 20 il Ristorante Campomezzavia di Asiago in via Campomezzavia 39 organizza la "Serata Bolliti" con una cena speciale con primo e secondo insieme a contorni stagionali abbinati. Costo: 25 euro a persona. Prenotazione obbligatoria entro giovedi 16 marzo. Per informazioni e prenotazioni: 0424.700189 - info@campomezzavia.it.

Il menù della serata:

PRIMO PIATTO: Minestra di verze e salsiccia

SECONDI PIATTI: Cotechino, manzo, lingua, gallina, guanciale, "ossi de mascio" con salsa verde, peverada e kren, accompagnati da contorni misti

Dessert

Caffè con correzione

