"Serata Baccalà" al Ristorante Rizzi di Monticello Conte Otto

Sabato 18 marzo alle 21 il Ristorante Rizzi Da Giancarlo a Monticello Conte Otto in via Revoloni 2 organizza la "Serata Baccalà" con una cena tipica a base di piatti con baccalà alla vicentina solo su prenotazione. Costo: 30 euro. Per informazioni e prenotazioni: 0444.946099 - 333.9004112.

Il menù della serata:

ANTIPASTI: Cicchetti veneziani al baccalà - Insalatina tiepida di baccalà su misticanza primaverile con agrumi e ristretti di balsamico

PRIMO: Semifino Vialone Nano mantecato al baccalà e prosecco

SECONDO: Baccalà alla vicentina con polenta morbida e carote bianche di Monticello al vapore prezzemolate

DESSERT: Dolce alla carota bianca con zabaione e grappa

Caffè e degustazione grappa alla carota bianca

VINI: Durello Brut - Vespaiolo - Prosecco

