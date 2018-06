Serata al Terzo Ponte di Bassano con ciliege per cena

Giugno è il mese delle CILIEGIE DI MAROSTICA! Un ritorno alle origini, un rito culinario, culturale e sociale.

____________

La storia della ciliegia di Marostica ha inizio nel 1454.

Lionora, la figlia del governatore Taddeo Parisio, aveva due pretendenti. Per evitare spargimenti di sangue in duello, Taddeo ebbe l’idea che i due si sfidassero durante una partita a scacchi nella piazza della città di Marostica. Questa avvenne con l’ausilio di figuranti in carne ed ossa: re, regine, alfieri, cavalli, pedoni, torri interpretati da uomini e donne.

Il vincitore sposò Lionora ed il perdente la sorella minore.

Il giorno delle nozze, per ricordare l’evento, il governatore diede ordine di mettere a dimora nelle campagne intorno a Marostica svariate piante di ciliegio: nacquero così la tradizione della partita a scacchi più famosa del mondo e la coltura delle ciliegie.

Ancora oggi, durante la Mostra Mercato della Ciliegia di Marostica IGP *, si svolge la rievocazione storica del matrimonio di Lionora e del suo sposo.

* La ciliegia di Marostica è stata la prima ciliegia in Italia ad aver ottenuto il Marchio di Riconoscimento Europeo IGP (Indicazione Geografica Protetta), che identifica le caratteristiche peculiari di un prodotto la cui produzione avviene esclusivamente in una determinata area geografica.

____________

IL MENÙ

ANTIPASTO

Ciliegia marinata al rhum Capovilla a condire il carpaccio di manzo piemontese

SECONDO

Maialino cotto in bassa temperatura con riduzione alla ciliegia

DOLCE

Bicchiere alla ciliegia di Marostica e crema

Acqua e caffè inclusi

Buon appetito!

____________

INGRESSO CON TESSERA ARCI

︎ Per chi non ha la tessera > €25 (COMPRENSIVO DI TESSERA ARCI)

︎ Per chi ha già la tessera > €22

Pre-registrazione online per trovare la tessera pronta all’ingresso.

____________

Prenotazione tavoli

0424 504042

contatti@terzoponte.it