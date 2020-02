I ristoratori vicentini presentano i piatti della tradizione. Serata a tema Spiedo di Carne alla Trattoria Nogareo di Valdagno venerdì 7 febbraio 2020 alle 20,30.

Menù

Zuppa intingolo di pollo

Spiedo di carne con polenta onta

Contorni di stagione

Dolce tipico

Consigliamo la prenotazione per riservare il proprio tavolo, 35 posti.

Trattoria Nogareo è un ristorante-trattoria tipico con cucina tradizionale vicentina e veneta sito in Valdagno; propone ricette di altri tempi realizzate utilizzando prodotti locali De.Co., freschi e di stagione, oltre ad una cucina anche moderna e rivisitata.

A disposizione dei clienti il ristorante offre una sala da pranzo al pian terreno con un caminetto sempre acceso nel periodo invernale per rendere l' ambiente rustico e confortevole.

Si trova a metà strada tra Valdagno e Castelvecchio lungo la strada provinciale che collega la Valle dell'Agno a quella del Chiampo.

Attenzione: In questa serata non verrà servita selvaggina di alcun tipo.

Prezzo della serata 28,00 euro a persona.

Per info e prenotazioni tel. 0445401890 oppure info@trattorianogareo.it

TRATTORIA NOGAREO

Via Nogareo, 11 - Valdagno