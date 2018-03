Dolci senza glutine per pasqua e festa del papà - serata a tema con Selena Folco

Ricorda che anche le giornate più impegnative possono finire felicemente davanti ad un buon dessert!



Partecipa alla nostra serata a tema sui dolci senza glutine, ti sveleremo tutti i segreti...



La serata prevede momenti teorici di presentazione degli argomenti unite a fasi pratiche guidate dall’esperta nel settore Selena Folco.

FINALITÀ:

Il corso si pone l’obiettivo di avvicinare diverse tipologie di utenti alla preparazione e all'impasto di dolci per celiaci di Pasqua e della Festa del Papà.

TEMATICHE:

ingredienti, l’impasto, la lievitazione, la cottura, produzione di dolci gluten free.

METODOLOGIA:

La modalità formativa prevede momenti teorici di presentazione degli argomenti unite a fasi pratiche guidate dall’esperta nel settore Selena Folco. Il formatore possiede esperienza specifica del proprio ambito di intervento.

DURATA:

3 ore -75 euro



ENAIP Veneto I.S. CSF di Vicenza

Via Napoli, 11 - Tel. 0444 326685 – 0444 326715

Riferimenti: Elvira Natale e Leandra Pelle

- elvira.natale@enaip.veneto .it

- leandra.pelle@enaip.veneto .it