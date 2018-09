September fest: Sbaracco, Birra Artigianale, Musica, Auto e moto

Due giorni di Festa in centro a Schio, in particolare:

- Sbaracco: oltre 40 negozi in strada con offerte di fine stagione

- Festa della Birra Artigianale, 16 birrifici artigianali per bere il giusto e molto bene

- Musica country: swing, boogie woogie and co, 14 momenti musicali e concerti dal pomeriggio alla sera

- Auto e moto americane: 20 auto storiche americane, raduno di Harley Davidson, area Gruppo Brusamarello e Race UP Team Università di Padova

- Street food: oltre 10 punti di street food dei bar e locali del centro storico e non solo...