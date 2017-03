Seo e web marketing

Destinatari: il corso si rivolge a grandi, medie, piccole imprese, sia per chi non ha ancora un sito sia per chi già ce l'ha e lo vuole ottimizzare senza dover pagare un consulente. Inoltre a studenti, dipendenti d'azienda ed imprenditori.

Obiettivi:

Come deve essere strutturato un sito web oggi

L’importanza del mobile dal punto di vista Google

Le nozioni principali di SEO , Web Marketing e Social Media Marketing

Perché ottimizzare un sito web attraverso la SEO

Imparare a costruire una strategia di promozione online con gli strumenti presenti in rete

Come un investimento su Google AdWords può migliorare il tuo business

Come imparare a realizzare ed inviare newsletter con MailChimp

Come monitorare l’andamento del tuo business online attraverso Google Analytics

Acquisire conoscenze utili per lavorare al meglio sul fronte web, in qualsiasi tipo di realtà aziendale