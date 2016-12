In occasione di "Lusiana per Natale", venerdì 13 gennaio 2017 alle 20.30 è in programma il penultimo appuntamento delle festività con la rassegna "Senza Orario Senza Bandiera" insieme allo scultore del legno ed alpinista Barry Bona presso la sala dell'ex-cinema comunale di Lusiana in piazzetta Divisione Acqui. Ingresso libero.

ELENCO MANIFESTAZIONI