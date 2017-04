"Sentirsi Pienamente": corso di esercizi psicorporei a Vicenza

"Esser pieni di vita significa respirare profondamente, muoversi liberamente e sentire con intensità". (A. Lowen)

Attraverso il corpo comunichiamo, sentiamo, intuiamo: è risaputo che i messaggi fra due o più soggetti, infatti, si trasmettono attraverso altri canali, oltre quello verbale, rivelando parti di Sè profonde e, spesso, inconsce. Noi siamo il nostro corpo. Quindi il tuo corpo parla: ma sai Cosa ti vuole dire? Quanto lo Ascolti? Questo corso si basa su specifiche tecniche psicorporee, bioenergetiche e Gestalt, che attraverso la respirazione, movimento fisico, posizioni e contatti corporei, ci permettono di scoprire come entrare in più profondo contatto col nostro corpo, per imparare a diventare più consapevoli delle sensazioni e delle tensioni, favorendone un graduale il rilascio.

Il CORSO è di 10 incontri (5+5): è possibile scegliere il modulo completo o parziale. DURATA E SCADENZA DEGLI INCONTRI: Il lavoro si svolgerà il lunedì sera, dalle 20:00 alle 21:30 circa, a partire dal 10 Aprile. Gli incontri sono a cadenza settimanale, della durata di ore 1,30 ciascuno circa.

