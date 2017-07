"Sentiero delle Fontanelle": i tappeti erbosi di Tonezza del Cimone

GUIDA ESCURSIONI NEL VICENTINO PER IL WEEKEND 28 - 30 LUGLIO

Domenica 30 luglio dalle 9 alle 12 "Biosphaera" organizza l'escursione sul "Sentiero delle Fontanelle" a Tonezza del Cimone con un percorso ad anello, che in passato veniva utilizzato da parte degli abitanti raggiungere il centro del paese. In questo sentiero, caratterizzato dalla presenza di gradini, alternati a tappeti erbosi e a tratti delimitato da lastre e muretti a secco, è possibile ammirare svariate tipologie di erbe spontanee, alberi ed arbusti, tra cui alcuni esemplari arborei rari e preziosi.

Oltre alla ricca flora si potranno ammirare le fontane, che danno il nome al sentiero e che sono di varie categorie. Un tempo venivano utilizzate dalle famiglie delle contrade per l'approvvigionamento giornaliero dell'acqua e per l'abbeveraggio degli animali. Ritrovo davanti all'Ufficio Turistico di Tonezza del Cimone in via Roma 2. Adatto ai bambini. Costo: 8 euro adulti - gratuito per ii ragazzi under 12. Infoline: 0445.1716489 - info@biosphaera.it.

ELENCO ESCURSIONI