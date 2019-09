Sentieri di Musica in Basilica dei santi Felice e Fortunato

Musica e arte uniscono le persone e sono un inno alla bellezza. Questo assunto scandisce il tour di debutto della nuova formazione Orchestra Europea Discanto. Si tratta di un percorso formativo che vede coinvolti in residenza artistica una quarantina di giovani musicisti - molti dei quali già avviati in carriera - provenienti da vari Paesi europei ed extraeuropei.

I concerti, dal titolo “Sentieri di musica”, saranno uniti dal seguente spunto di riflessione guidato da religiosi locali: il concerto si svolge nel giorno della Festa Patronale della Madonna di Monte Berico.

"I vostri molteplici sentieri, artisti del mondo, possano condurre tutti a quell'Oceano infinito di bellezza dove lo stupore si fa ammirazione, ebbrezza, indicibile gioia." IOANNES PAULUS PP. II

Un unico filo conduttore che crei condivisione tra i ragazzi coinvolti e tra il pubblico presente, che instauri collegamenti fra le comunità, che funga da collante tra cultura, bellezza del territorio e spiritualità. Senza scordare che l’arte ha trovato nell’interpretazione dei temi sacri una delle massime espressioni in Italia e in Europa, e spesso purtroppo è poco conosciuta anche localmente. La bellezza - di musica e arte - intesa pertanto come occasione di elevazione interiore dell’uomo. Una bellezza valorizzata nella diversità delle sue forme e nel dialogo tra esse.

SENTIERI DI MUSICA

Domenica 8 settembre ore 20.30

VICENZA, Basilica dei Santi Felice e Fortunato (Corso Ss. Felice e Fortunato)

Orchestra Europea Discanto in tour

Direttore Maurizio Tambara

Programma

Bizet: L’Arlésienne “La marcia dei Re” (Farandole)

Bizet: L’Arlesienne “Agnus Dei”

Bizet: Carmen “Je dis que rien m’epouvante”

Rossini: Petite messe solennelle “Domine Deus”

Fauré: Pie Jesu

Verdi: Attila Sinfonia

G.Verdi: Messa da Requiem “Ingemisco”

Verdi: La forza del destino “Madre pietosa Vergine”

Franck: Panis Angelicus

Verdi: Otello “Ave Maria”

Mascagni: Cavalleria Rusticana Intermezzo Sinfonico

Caccini (Vavilov): Ave Maria

L. Webber: Pie Jesu

Verdi: La forza del Destino “La vergine degli Angeli”



Prima del momento musicale, l’assemblea è invitata a un momento di riflessione sulla lettera scritta agli artisti da Papa Giovanni Paolo II.

Ingresso libero e gratuito