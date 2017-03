"Sentieri di Guerra: Longara-Baldo-Cimone" sull'Altopiano di Asiago

GLI EVENTI PER LA FESTA DEL PAPA' 2017 A VICENZA E PROVINCIA

In occasione della Festa del Papà, domenica 19 marzo alle 9.30 Asiago Guide organizza la ciaspolata storica "Sentieri di Guerra: Longara-Baldo-Cimone" nei luoghi della Grande Guerra sull'Altopiano dei Sette Comuni. Dallo straordinario balcone del Monte Longara si potrà comprendere il perché delle installazioni militari e seguendo i solchi delle trincee si giungerà negli avamposti militari del Baldo e del Cimone. Anche Papa Wojtyla ha calcato il piede su questa montagna, forse conquistato dalle dolci forme, dalle malghe, o semplicemente dal panorama sconfinato. Il percorso si trova subito a nord di Gallio da cui si domina tutto l’Altopiano di Asiago, godendo di una vista spettacolare. Ritrovo al parcheggio del Consorzio dei Caseifici di Asiago in via Francesco Baracca. Difficoltà: Facile. Dislivello: 200 metri. Durata dell’escursione: mezza giornata (3-4 ore). Spostamento: con mezzo proprio fino al luogo della partenza. Da portare con sé: pranzo al sacco, scarponcini da montagna (no moon boot), vestiario a strati per le temperature molto rigide, acqua, thè caldo per tutta la durata dell'escursione, k-way, giacca a vento, berretto, occhiali da sole, crema solare. Costo: 10 euro adulti - gratuito per i ragazzi under 18. Eventuale noleggio ciaspole: 5 euro. Prenotazione obbligatoria: Asiago Guide 347.1836825 - asiagoguide@asiago.it.

ELENCO ESCURSIONI