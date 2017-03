"Sentieri di Guerra: Forte Campolongo": ciaspolata storica sull'Altopiano di Asiago

Domenica 12 marzo alle 9.30 Asiago Guide organizza una ciaspolata storica al Forte Campolongo, uno delle roccaforti militari protagoniste della Grande Guerra sull'Altopiano dei Sette Comuni. L'itinerario si presenta facile, attraversando pascoli, boschi di abete e rocciere alpine fino a giungere al forte meglio conservato tra quelli presenti nel territorio altopianese per scoprire di più su questa particolare ed unica fase del primo conflitto mondiale: la guerra dei forti. Ritrovo al parcheggio del Consorzio dei Caseifici di Asiago in via Francesco Baracca. Difficoltà: Facile. Dislivello: 200 metri. Durata dell’escursione: mezza giornata (3-4 ore). Spostamento: con mezzo proprio fino al luogo della partenza. Da portare con sé: pranzo al sacco, scarponcini da montagna (no moon boot), vestiario a strati per le temperature molto rigide, acqua, thè caldo per tutta la durata dell'escursione, k-way, giacca a vento, berretto, occhiali da sole, crema solare. Costo: 10 euro adulti - gratuito per i ragazzi under 18. Eventuale noleggio ciaspole: 5 euro. Prenotazione obbligatoria: Asiago Guide 347.1836825 - asiagoguide@asiago.it.

