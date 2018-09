Sensazioni notturne in villa Valmarana: visite guidate al chiaro di luna

Sabato prossimo 29 settembre 2018 dalle 18,30 Villa Valmarana ai Nani apre le sue stanze e i suoi giardini al calar del sole per dare la possibilità a turisti e cittadini di godere delle sue bellezze in modo diverso e inconsueto grazie alle guide turistiche del gruppo “Wetour Guide”.

Lo sguardo misterioso dei Nani accoglierà i visitatori al crepuscolo, suscitando grande curiosità.

Le vaporose vesti di seta dei dipinti dei Tiepolo si mostreranno cangianti al chiaro di luna; sarà possibile scoprire la sensualità delle donne dipinte, il languore dei loro gesti, le follie d’amore di eroi senza macchia. I presenti saranno coinvolti in un percorso notturno che stimolerà tutti i sensi e si concluderà sorseggiando del buon vino illustrato dall’esperto sommelier Alessandra Porto Godi. I fruitori dell’evento dovranno conquistare l’agognato premio finale a suon di indovinelli e risolvendo enigmi. Obbligatoria una piccola torcia, sarà molto utile.

Prenotazioni: telefono 3382106507 ed e-mail info@wetourguide.it

Biglietto: 15 euro a persona (comprensivo di ingresso villa, visita guidata interattiva, degustazione di 2 calici di vino). 5 euro per i minori di 16 anni.



La visita guidata sarà svolta per gruppi, con partenza ogni 20 minuti a partire dalle ore 18.30 (ultima partenza ore 21.50).

Consigliato parcheggiare in Via D’Azeglio e di prendere la via Bastian per giungere a Villa Valmarana (10 minuti a piedi).

Iniziativa organizzata in collaborazione con il Consorzio Tutela Vini Doc Colli Berici e Vicenza e Cantina Piovene Porto Godi.

Altre informazioni: www.wetourguide.it