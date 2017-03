"Séna De Sti Ani": viaggio culinario-culturale tra piatti e tradizioni della Val Posina

Sabato 18 marzo presso il Ristorante Al Garibaldino di Posina si terrà la prima edizione della "Séna De Sti Ani", un viaggio culinario e culturale, organizzato dal Comitato Posina 2020, finalizzato a ricordare e comprendere come si svolgesse la vita nella Val Posina alla fine del 1800. Alla serata saranno presenti Modesto Brian e Domenico Zamboni della Banda Brian di Breganze, che illustreranno il loro lavoro di ricerca etnomusicologica svoltosi, anche nella Val Posina, negli anni ’80. Sarà l’occasione per vedere ed ascoltare alcune interviste effettuate dai due ricercatori ad alcuni “veci” di Posina, che insieme a tanti altri del vicentino (e dell’Istria), grazie alla loro memoria storica, hanno permesso ai due musicisti di raccogliere e preservare canti e danze della tradizione berica per un patrimonio culturale, che altrimenti sarebbe andato irrimediabilmente perduto. Il menù della cena, appositamente sviluppato da Leonardo Pagliarin, chef del ristorante Al Garibaldino, permetterà ai commensali di riscoprire, in versione moderna e rivisitata, alcuni piatti “dimenticati” della cucina contadina e montanara, come la panà, la polenta e scopeton, l’oca in onto e la putana. Il momento conviviale sarà inoltre intervallato da alcune letture tratte dal libro del Conte Giuseppe Pasqualigo, medico a Posina tra il 1870 e il 1880, che ci ha lasciato una delle poche testimonianze organiche sulla vita in paese in quel periodo storico. Per prenotazioni Albergo Ristorante Al Garibaldino: 0445.748023

