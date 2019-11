Seminario “Rel-Azioni Educative- La rete nelle relazioni del prendersi cura”, organizzato in collaborazione con il Comune di Bassano del Grappa, che si terrà mercoledì 27 novembre dalle ore 8.30 alle ore 12.30, presso la Sala Chilesotti del Museo Civico di Bassano del Grappa. Questo seminario è rivolto in particolar modo a chi si occupa di temi dell’infanzia, adolescenza, famiglia ed educazione e mira ad approfondire il ruolo dell’educatore, in particolare nei progetti di educativa domiciliare, come connettore delle diverse realtà con cui si interfacciano le famiglie e i minori (servizi comunali e specialistici, scuole, attività sportive e ludiche, doposcuola, associazioni, quartieri ecc.) Il programma della mattinata prevede, dopo i saluti delle autorità, una presentazione delle attività della cooperativa. In seguito, il professor Marco Ius dell’Università di Padova porterà una riflessione pratica sull'importanza dell’educativa domiciliare come snodo all'interno di una rete di relazioni nel territorio: partendo da questi spunti, si rifletterà assieme sulle buone pratiche per valorizzare e dar voce a queste relazioni e ai loro attori. Infine verranno proiettate delle video interviste con le testimonianze di chi nel territorio ha preso parte ai progetti educativi dei ragazzi e si approfondirà l’esperienza della Genitorialità Sociale, portata avanti dal Comune di Bassano del Grappa Seguirà aperitivo conviviale presso il vicino “Bar al Campiello”, bar sociale gestito da tre cooperative sociali: Yumè-Sogni Controvento, Avvenire e Bassano Solidale. La cittadinanza è invitata a partecipare, per motivi organizzativi è richiesta la conferma della partecipazione (info@yume-sognicontrovento.it , 320/1874427)