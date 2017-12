Selezione di Mister Italia al Mada Cafè di Isola Vicentina

Sabato 16 dicembre alle 21.30 il Mada Cafè & Club di Isola Vicentina ospiterà la prossima selezione di Mister Italia, concorso nato nel 1983 e collegato ai maggiori beauty contest mondiali. La serata organizzata da Stefano Ciffo, agente del concorso per il Veneto, sarà presentata da Laura Zambelli e vedrà la collaborazione dello staff “I Pieropan Parrucchieri” di Rettorgole di Caldogno per curare immagine e acconciatura dei capelli dei concorrenti.

La manifestazione tra le serate a tema, che il disco-bar organizza già da tempo, si svilupperà in 2 momenti; il primo dedicato alla gara con un uscita in abito elegante ed una in costume ufficiale, il secondo dedicato alla moda in cui verranno presentati dei capi di Manni Fashion di Motta di Costabissara.

Ai primi 6 classificati andranno le fasce con i titoli Mister Italia Madà, Mister Eleganza World of Beauty, Mister Cinema Baracchini, Mister Fitness, Mister Boy Italia, Il + Bello d’Italia l’originale dal 1979. Al concorso Mister Italia possono partecipare ragazzi di età compresa tra i 16 e i 33 anni.

Partner ufficiali del concorso: Sting Eyewear (occhiali da sole), la Thai Airways, Barachini scarpe, World of Beauty (prodotti di bellezza) e la Wella. Per iscrizioni: 320.2693442 - veneto@misteritalia.org

Nel collage fotografico di copertita: Giuseppe Alfano Mister Italia 2016 più Vinicio Modolo (veneto) 3° classificato a Mister International 2016 con il 1° class.

Mister Italia news: Dario Diviacchi 331.8418444

