Selezione di Miss Mondo per la Provincia di Vicenza

Continua il tuor degli eventi targati Miss Mondo Veneto.

A chiudere in bellezza la stagione estiva per poi ripartire con energia per la stagione invernale, Miss Mondo fa tappa al Centro Commerciale Palladio di Vicenza che nell'occasione festeggia il suo Anniversario di apertura.



Testimonial e presidente di giuria il Comico Antonio Covatta.



Nell'occasione verranno comunicati i vincitori del Concorso WIN REVOLUTION.



"Dolce" chiusura con la torta per tutti i presenti.



Le ragazze che volessero iscriversi al concorso contattino il numero 346 7859471 oppure visitino il sito www.missmondo.it registrandosi nell'apposito modulo.