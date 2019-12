Sei single? A capodanno c'è la cena degli sconosciuti

Vi sono diversi modi per passare il Capodanno ed ognuno sceglie quello migliore: c’è chi parte in coppia, chi parte con gli amici, chi parte in famiglia e chi… è single.

Se appartieni al gruppo dei cuori solitari, non disperare! Per l’ultimo dell’anno sono stati pensati eventi che ti offrono la possibilità di conoscere persone nuove. Chissà poi che in mezzo a tutta quella gente tu non trovi la tua anima gemella!

Uno di questi eventi è la “cena degli sconosciuti”. Come funziona? È semplice: basta prenotare la cena e poi presentarsi all’ora prestabilita. Una volta arrivati vi è la possibilità di sedersi a grandi tavolate con 30-40 persone, oppure a tavoli di 6-8 persone. Non bisogna necessariamente “rimorchiare”, può essere l’occasione giusta per conoscere nuove persone e poi se viene l’amore tanto di guadagnato!



Capodanno 2020: La Cena degli Sconosciuti a Vicenza. Martedì 31 Dicembre 2019 al Tourlè di Altavilla Vicentina.

Non sarà una Cena tra Sconosciuti ma sarà sicuramente un modo per non festeggiare da soli la fine del 2019.

Tra le tante tavolate, gruppi e compagnie… ci sarà anche un tavolo dedicato agli SCONOSCIUTI!

Per poter partecipare bisogna inviare una mail di richiesta a info@lacenadeglisconosciuti.com

Potrai scegliere il posto che più ti piace per la cena.

Durante la serata ci sarà un DJ per fare animazione e dopo la mezzanotte si potrà ballare e cantare!

Martedì 31 Dicembre 2019 ore 20,00

Prezzo serata 39,00 €

ANTIPASTI

Gamberi alla catalana con cipolla di Tropea e pomodorini pachino

Carpaccio di salmone al pepe rosa con citronette agli agrumi

Lardo d’Arnad dop della Valle D’Aosta su crostone rustico con miele d’acacia e granelle di nocciola

Crudo stagionato di Norcia con gocce di aceto balsamico su pane casasau

GIROPIZZA

Con le migliori pizze selezionate per voi

SORBETTO

PANETTONE E SPUMANTE per brindare a mezzanotte

LENTICCHIE E COTECHINO DELLA BUONA FORTUNA

1 Bibita o Birra media

Caffè

Durante la serata ci sarà un DJ per fare animazione e dopo la mezzanotte si potrà ballare e cantare!

************

Per poter partecipare bisogna inviare una mail di richiesta a info@lacenadeglisconosciuti.com

indicando nell’oggetto della mail: Capodanno Vicenza

Nel testo della mail bisogna scrivere: Nome, Età, Numero di telefono