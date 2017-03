Sei pronto a correre con noi? Domenica 26 Marzo tornano i Rundays, #condivivi con noi quest'evento, gratuità e sport insieme renderanno unica questa giornata.

I Rundays sono l' evento dedicato agli appassionati di running: protagonista è una 5km non competitiva con partenza e arrivo presso il negozio Decathon di Torri di Quartesolo.

A tutti i partecipanti verrà cosegnato un pacco gara la mattina dell'evento e sarà allestita un'area ristoro alla fine della manifestazione.

L'evento è aperto agli sportivi di ogni età e livello atletico (anche a chi si approccia per la prima volta all'attività scelta); i minorenni, dai 14 anni, possono partecipare ai #rundays se accompagnati da un maggiorenne con liberatoria firmata dal genitore.





Cosa aspetti? Iscriviti gratuitamente su eventi.decathlon.it.

Scopri tutti i dettagli sulla nostra pagina facebook o non esitare a contattarci allo 0444.267243 per scoprire le informazioni utili all'evento.

Ricorda di scaricare l'applicazione gratuita Decathlon Coach per correre con il tuo coach a portata di mano.

Informazioni utili:

- registrazione e consegna pacchi gara ore 9.30

- partenza dal negozio alle ore 10.00