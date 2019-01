Per concludere le feste, ci sarà il secondo concerto dell’Epifania a Valdagno presso il Palazzo Festari in centro storico, per prenotare i biglietti potete chiamare il 3341987456, i protagonisti del concerto saranno i celebri cantanti d’opera Ilaria Gusella soprano e Alessandro Lora tenore, accompagnati dal pianista Alessandro Marini. L’inizio é alle ore 17,30