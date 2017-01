"Se Brusa la Vecia" con la Befana a Rubbio di Conco

Venerdì 6 gennaio tra le bancarelle dei "Mercatini Sotto Le Stelle" la Befana arriverà a Rubbio di Conco presso le ex scuole elementari verso le ore 16.30. Alle ore 17.30 ci si riunirà intorno al grande falò "Se Brusa la Vecia". A seguire un bellissimo spettacolo con fuochi d'artificio, che illuminerà il cielo altopianese, chiudendo in grande stile il periodo delle festività natalizie. Al termine della giornata, cioccolata calda, vin brulè e panettone per tutti.

