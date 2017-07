"Scuola Pony": escursioni, laboratori e giochi per bambini a Roana

Dal 16 luglio al 26 agosto il "Pegaso Pony Club SSD" in collaborazione con il comune di Roana propone tutti i giorni per l'estate 2017 la "Scuola Pony" all' Acropark Laghetto di Roana con l'avvicinamento allo sport equestre per i bambini dai 4 ai 16 anni. Si imparerà ad andare a cavallo, giocando e vivendo un’esperienza di turismo equestre a misura di bimbo con numerose attività, come il "Pony Trekking", il "Giro Pony", il "Gioco Pony" e il "Pony Lab" con l'assistenza di personale qualificato.

Il pony sarà un compagno di viaggio e di avventura per vivere le passeggiate in montagna con mamma e papà. Tutta la famiglia potrà accompagnare il piccolo cavaliere per conoscere da vicino il patrimonio boschivo dell’Altopiano di Asiago, i funghi tipici della zona, muovendosi grazie a sentieri e vie tracciate dalla Grande Guerra alla ricerca di tracce di elfi e fate che abitano il bosco e le leggende dell’Altopiano.

ATTIVITÀ PROPOSTE:

GIRO PONY - Per l'emozione della prima volta con i pony per bambini dai 4 anni (10 euro)

GIOCO PONY - Imparare a stare in sella con i pony, giocando per bambini dai 4 anni (20 euro a modulo)

PONY TREKKING - Passeggiata guidata della durata di 1 ora per tutta la famiglia con bambini dai 6 anni e con i pony (30 euro per un pony - 50 euro per due pony)

PONY LAB - Laboratorio teorico-pratico di avvicinamento allo sport equestre, inclusa la messa in sella e giochi in campo con i pony per bambini dai 6 anni (18 euro)

ORARI AREA PONY. E' aperta 7 giorni su 7 con i seguenti orari: dalle 10.00 alle 12.00 al mattino / dalle 15.00 alle 18.00 al pomeriggio

INFORMAZIONI: Comune di Roana - Pegaso Pony Club SSD 392.4666666.

ELENCO MANIFESTAZIONI