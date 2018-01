Scuola di piccolo circo 3-6 anni e 7-11 anni

COSA PUO' FARE MIO FIGLIO?

"Tutto ciò che immagina può diventare realtà!

Può essere un impavido equilibrista, un fantasioso giocoliere ed un coraggioso acrobata!

Può diventare un personaggio dalle mille abilità e allo stesso tempo essere se stesso!

Il gioco del circo è un attività completa ed uno strumento formidabile per stimolare e favorire le abilità fisiche, relazionali ed emozionali, tutto aiuta a sviluppare la personalità del bambino!

ATTIVITA’ PROPOSTE:

Le attività in programma per la scuola di circo sono concentrate sullo sviluppo di una fisicità consapevole dei bambini: gli allievi imparano a riprodurre la realtà attraverso il movimento e il linguaggio del corpo. Le discipline circensi diventano un'occasione per migliorare le capacità motorie e di coordinazione.

Le discipline insegnate sono:

- Giocoleria: uso di vari attrezzi (foulard, palline, piatti cinesi, cerchi, ecc..),

- Acrobatica: bilanciamenti e piramidi. Dopo un adeguato riscaldamento generale s’inizierà ad affrontare il tema dell’acrobatica a terra con esercizi fatti sia dai singoli sia a coppia, che in gruppo;

- Equilibrismo: uso di oggetti per l’equilibrio quali trampoli, pedalò, rola-bola, sfera, ecc. Affronteremo insieme esercizi di concentrazione e coordinazione prima di passare all’equilibrismo.

- Danza aerea: trazepio, tessuti, cerchio.

Prenotazioni: Ritmo Metropolitano ssd presso RM House - Via Dell'Artigianato n 24, Vicenza - info@ritmometropolitano.com - Tel 389.9838911 Lun-Ven 16:30-21:30