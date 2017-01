Scuola di italiano per stranieri: corsi gratuiti a Vicenza

TUTTI GLI APPUNTAMENTI NEI QUARTIERI DI VICENZA DAL 9 AL 15 GENNAIO

Ogni lunedì e giovedì dalle 9 alle 11 presso il Centro Civico n. 7 (Ferrovieri) di Vicenza in via Rismondo 2 sono in programma i corsi gratuiti della scuola di italiano per immigrati stranieri. Livelli: elementare e intermedio (A1 e A2+). Durata 4/8 mesi. L'iniziativa è a cura del Gruppo Comunicando in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione del comune di Vicenza. Info Centro Civico 7: telefono 0444.222770 - circoscrizione7@comune.vicenza.it.

ELENCO CORSI