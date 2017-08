"Scoprire il BodyTalk": ogni sabato e domenica pomeriggio alla Malga Foraoro

Per tutto il mese di agosto al pomeriggio di sabato e domenica continuiamo con le sessioni individuali di BodyTalk dimostrative gratuite di 20'. E' un'occasione per conoscere la filosofia ed il metodo di questa modalità complementare ancora non nota in Italia ed allo stesso tempo ricevere i benefici della seduta.

La sessione di BodyTalk avviene vestiti su lettino da massaggio e non viene chiesto niente se non di rilassarsi o anche dormire.

Sabato 12 agosto dalle 11 alle 12.30 c'è Yoga Nidra - Luogo Malga Foraoro raggiungibile in 15' da Monte Corno

Per ulteriori informazioni: Enrico Camerin 340.3922061.

