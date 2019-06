Scopri le Dolomiti con Girls Dolomites Basecamp

All'interno della splendida cornice delle Gallerie d’Italia - Palazzo Leoni Montanari Friends e in occasione della mostra ILLUSTRISSIMA dedicata a Malika Favre, vengono proposte alcune serate per ripercorrere i temi del percorso espositivo e artistico dell'illustratrice e designer francese: la donna, il viaggio, cultura e società, erotismo.

Per esplorare il tema del viaggio partiamo insieme alla scoperta dell'originale progetto Girls Dolomites Basecamp.

Una sceneggiatrice, una personal trainer e una consulente viaggi: un team tutto al femminile che ci racconterà come vivere la montagna e conoscere le Dolomiti da un punto di vista diverso.

Innamorate da sempre della montagna hanno deciso di organizzare un basecamp per riunire ragazze come loro: attive, amanti della natura, forse workaholic, sicuramente bisognose ogni tanto di staccare la spina e sfogarsi. Un'edizione per ogni stagione per mettersi alla prova in un'esperienza a 360 gradi, dove nulla viene lasciato al caso.



Ingresso gratuito su prenotazione e fino ad esaurimento posti.



Alla scoperta delle Dolomiti con Girls Dolomites Basecamp

venerdì dalle ore 19:00 alle 21:00

Palazzo Leoni Montanari Friends

Contrà Santa Corona 25, 36100 Vicenza



