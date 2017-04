Scienza e Conoscenza 2017 a Villa Caldogno: evoluzione e biodiversità

Da venerdì 21 aprile a domenica 7 maggio è in programma la rassegna culturale "Scienza e Conoscenza 2017" con una serie di appuntamenti a tema sull'evoluzione e la biodiversità a Caldogno in Villa Caldogno. Venerdì 21 aprile inaugurazione con la presentazione della mostra artistica "Extra Murum". Domenica 23 aprile è prevista un'escursione lungo gli argini calidonesi. Martedì 25 aprile giornata dedicata alla cucina del territorio con degustazioni. Lunedì 1 maggio con un incontro sulle intolleranze alimentari. Chiusura domenica 7 maggio con la 5° Villa delle Orchiedee per la mostra-esposizione florovivaistica e mercatino di hobbisti oltre al laboratorio di ceramica "Raku". Ingresso libero. Infoline: 345.9302084.

Il programma della manifestazione:

VENERDI' 21 APRILE

ore 20.45: Serata inaugurale con la presentazione della manifestazione ed intermezzo musicale della "Scledum Jazz Band" - Presentazione della mostra "Extra Murum", collettiva d'arte contemporanea in ceramica fino al 21 maggio - Buffet finale

SABATO 22 APRILE

ore 20.45: "L'Archeologia per Tutti" a cura del Dott. Christian Greco, curatore del Museo Egizio di Torino

DOMENICA 23 APRILE

ore 9: Escursione "Quattro Passi con la Pro Loco" con percorso di 5/7 chilometri lungo gli argini - Partenza e arrivo in piazza Chiesa - Piccolo ristoro e aperitivo per tutti alla conclusione della camminata - Quota di partecipazione: 5 euro adulti - 3 euro bambini dai 5 ai 13 anni (in caso di maltempo l'evento sarà rinviato a lunedì 1 maggio)

ore 20.45: "L'Evoluzione del Fenomeno Migratorio Veneto dal XIX al XXI Secolo" con il prof. Marco Apppoggi, presidente dell'Ente Vicentini nel Mondo

MARTEDI' 25 APRILE

ore 20.45 - Giornata dedicata al Nostro Territorio - "La Cusina de Noialtri" con Amedeo Sandri "il cuoco operaio" e lo storico Galliano Rosset sulle ricette e i piatti tipici della cucina povera veneta alla riscoperta della tradizioni - Al termine piccolo buffet con prodotti locali

VENERDI' 28 APRILE

ore 20.45: "Orizzonte Verticale: Le Montagne Viste da un Alpinisita" con l'accademico del C.A.I. Guido Casarotto attraverso la sua guida alpinistica "Piccole Dolomiti e Dintorni"

SABATO 29 APRILE

ore 20.45: "Il Mondo che Cambia" con il fotografo e naturalista Emanuele Biggi, conduttore della trasmissione "Geo & Geo" su Rai 3

DOMENICA 30 APRILE

ore 16: Premiazione del concorso legato al progetto "Tutti Insieme Contro il Bullismo", promosso dal Comitato Genitori con il patrocinio del comune di Caldogno per sensibilizzare la cittadinanza sui fenomeni di bullismo e cyberbullismo - I lavori dei ragazzi saranno visitabili in villa fino al 7 maggio

ore 20.45: "La Meteorologia del Nostro Territorio" con il meteorologo vicentino Marco Rabito sugli effetti del cambiamento climatico e su come affrontarlo

ore 22.30: "Osservazione del Cielo Stellato" con il Gruppo Astrofili Vicentini

LUNEDI' 1 MAGGIO

ore 20.45: Il Mondo di Casa Nostra - "Le Intolleranze Alimentari e la Celiachia" con la nutrizionista Stefania Boscaro e la dietista Silvia Scremin sui sintomi, diagnosi, cure ed aspettative di queste problematiche nell'adulto e nel bambino- Al termine buffet "gluten free" offerto dal panificio- stuzzicheria "Pan Ti Voglio"

DOMENICA 7 MAGGIO

Dalle 10 alle 18.30: 5° Villa delle Orchidee con la mostra esposizione florovivaistica e mercatino di hobbisti più il laboratorio di cermaica "Raku"

ELENCO MANIFESTAZIONI