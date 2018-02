"Sciense Trek": ciaspolata scientifica nell'Altopiano di Asiago

Alla ricerca delle temperature estreme del Veneto e del Trentino con gli esperti di meteorologia dell'Associazione Meteotriveneto.

La morfologia del territorio dell'Altopiano di Asiago presenta numerosissime doline di origine carsica: si tratta di avvallamenti più o meno profondi ed ampi, che si prestano al particolare fenomeno dell'inversione termica: una statificazione di masse d'aria via via più fredde mano a mano che si scende all'interno di esse.

PROGRAMMA

16.30 - Ritrovo presso il Rifugio Larici, Localita' Larici, Asiago VI

17.00 - Inizio escursione verso il sito di monitoraggio

18.30 - Visita e discesa nella dolina di Cima Mandriolo

20.30 - Ritorno al Rifugio per la cena

Abbigliamento: Per questa esperienza sono richiesti abbigliamento caldo e tecnico, scarponcini da trekking impermeabili, guanti, berretto invernale e una bandana o sciarpa per coprire le vie aeree. Consigliato un thermos di the caldo.

Difficoltà: MEDIO/FACILE: escursione tra pascoli e boschi con pendenze inferiori ai 25° - Durata indicativa 3h, dislivello 200m

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA SU: BIOSPHAERA.IT