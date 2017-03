"Sciatori d'Epoca": slalom storico in sci vintage sul Monte Verena

Domenica 9 aprile alle 7.30 si svolgerà la manifestazione sportiva "Sciatori d'Epoca", una gara di sci storico sul Monte Verena nell'Altopiano di Asiago presso la Ski Area Monte Verena 2000 a Roana per la festa di chiusura della stagione invernale. Al vincitore dello slalom verrà assegnato il 2° Trofeo Valerio Fincati. La partecipazione alla gara è aperta senza limiti di età e a tutti i possessori di sci dritti: "Categoria Antica" con sci di legno (maschile/femminile) e "Categoria Vintage" con sci dritti, metallo o plastica (maschile/femminile/bambini). Alla gara degli sciatori d’epoca saranno presenti i grandi nomi del mondo dello sci d’epoca. La gara sarà commentata da Dody Nicolussi e Piero Gros con intrattenimento anni ’70 e animazione con "JessLab". Per informazioni: www.sciatoridepoca.it

ISCRIZIONI ALLA GARA: dovranno pervenire entro sabato 2 aprile alle ore 16 alla e-mail: info@sciatoridepoca.it o presso il Rifugio Verenetta (0424.66061). Quote di iscrizione: 40 euro comprensivi di iscrizione gara, ski pass giornaliero, omaggio “Sciatori d’epoca”, pranzo al Rifugio Verenetta - 15 euro solo iscrizione gara - 30 euro iscrizione gara + pranzo per i possessori di ski pass stagionale. Costo pranzo per simpatizzanti: 20 euro (prenotazioni tavoli entro le ore 12 del 3 aprile).

