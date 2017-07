Schio: tutti gli appuntamenti da mercoledì 12 a mercoledì 19 luglio

Da giovedì 13 a mercoledì 19 luglio sono in programma numerosi appuntamenti a Schio tra concerti, spettacoli, incontri, sagre, feste, manifestazioni, eventi sportivi con il Motoraduno Alpinistico del Pasubio in evidenza.

SAGRE - FESTE - MANIFESTAZIONI:

Da venerdì 14 a domenica 16 luglio - Sagra del Carmine a Santa Caterina di Tretto

Da venerdì 14 a domenica 16 luglio - Festa della Trebbiatura a Monte Magrè di Schio

Venerdì 14 e sabato 15 luglio - Piazza Falcone - Piazza Borsellino - Piazza Alvise Conte - Lanificio Conte - Palazzo Toaldi Capra: 1° Creativity Summer Festival - Musica, laboratori creativi, mostre - Pomeriggio e serata - Programma www.igschio.it

CALENDARIO DEGLI EVENTI:

Da mercoledì 12 a sabato 29 luglio - ore 19 alle 24: "La Playa de Poleo 2017" - Torneo di Beach Volley in notturna

Da lunedì 17 a domenica 23 luglio - Tennis Club Schio: Internazionali Femminili di Tennis

Mercoledì 12 luglio

ore 19 - Giavenale di Schio: "Anguriara al Rocolo 2017": Tutti in pista! Serata Zumba!

Giovedì 13 luglio

ore 10 - Palazzo Fogazzaro: Mostra "La strada delle gallerie ha 100 anni"

ore 10 - Palazzo Fogazzaro: Mostra "1817-2017. Schio: dalla intitolazione a Città ad oggi"

ore 17.30 - Teatro Civico di Schio: Dance Well ricerca e movimento per il Parkinson

ore 20.30 - Informagiovani: "IG ospita: Silicon Klaun - Clownterapia" - La partecipazione è gratuita, ma è richiesta la prenotazione - Per informazioni e iscrizioni: 0445 691249 - informagiovani@comune.schio.vi.it - www.igschio.it

ore 21.30 - Anfiteatro di Palazzo Toaldi Capra - "CinemaEstate Schio 2017": Film "La La Land" (Musical/Drammatico)

Venerdì 14 luglio

ore 10 - Palazzo Fogazzaro: Mostra "La strada delle gallerie ha 100 anni"

ore 10 - Palazzo Fogazzaro: Mostra "1817-2017. Schio: dalla intitolazione a Città ad oggi"

ore 19 - Giavenale di Schio: "Anguriara al Rocolo 2017": Concerto de "Il Volo" - Cover Band Litfiba

ore 20: Poleo-Santa Caterina - Corsa podistica non competitiva

ore 20.30 - Lanificio Conte - Serata informativa sul TTIP - Trattato transatlantico sul commercio e gli investimenti - L'incontro vuole essere un confronto sulle implicazioni di questo accordo che vanno a interessare la sicurezza alimentare, gli Ogm, le privatizzazioni, i diritti dei lavoratori - Dopo l'introduzione del sindaco di Schio Valter Orsi, interverranno i relatori: Tiziana Beghin Gruppo EFDD Parlamento Europeo - Movimento 5 Stelle - Giulio Marcon Deputato di Sinistra Italiana - Roberto Cimbetti Presidente del Consiglio Regionale del Veneto

Dalle 21 alle 22.30 - La C.A.S.A. di Schio - Va Baratto: "Museo dei trenini: Il mondo del treno in miniatura"

Sabato 15 luglio

ore 10 - Palazzo Fogazzaro: Mostra "La strada delle gallerie ha 100 anni"

ore 10 - Palazzo Fogazzaro: Mostra "1817-2017. Schio: dalla intitolazione a Città ad oggi"

ore 10 - Marano Vicentino - Via Molette 70: Laboratorio Agritour: "Dal fieno al latte" e "Dal latte al formaggio" - Come nasce il formaggio? - Laboratorio didattico per bimbi e famiglie - Possibilità di pic-nic in azienda - Prevista una merenda e degli assaggi di ricotte e formaggi al prezzo di 3 euro - Attività su prenotazione: 0445 560 925 - 380 25 19 355- az-agr-aidi@libero.it

ore 15.30 - Rifugio Campomuletto a Gallio: "Mi Rifugio in Tour" - Musica Live con Davide Peron accompagnato dal coro IMT Vocal Project del maestro Lorenzo Fattambrini - Ospite: Gianluca Moretto

ore 17 - Playa Arsenale di Schio: "Jazz Riviera 2017" - Serata "Jazz & Bossa Nova" con "Irmaos Saudade" e Piero Martinello Tropical Shooting

ore 17 - Via S.S. Trinità all'incrocio con Via dei Nogarola: Inaugurazione Monumento all'Apino - Ritrovo alla sede del Gruppo Alpini di Schio, con l'ammassamento cui seguirà, alle ore 17.30, l'alzabandiera - Sfilata, accompagnata dalla Fanfara di Sovizzo, con deposizione di una corona al Sacrario Militare di S.S. Trinità fino allo scoprimento del nuovo "Monumento all'Alpino" - "Rompete le righe" e bicchierata finale presso il vicino Centro Parrocchiale di S.S. Trinità.

ore 19 - Giavenale di Schio: "Anguriara al Rocolo 2017": Musica dal vivo con i "Chupacabra" - Musica Latina e Vino

ore 19 - Givanale di Schio: "Anguriara al Rocolo 2017": Torneo di green volley "Pravolley"

ore 19.30 - Sala Affreschi di Palazzo Toaldi Capra (primo piano): "La scienza raccontata dai Giovani" - Rassegna "Science On fire": Incontro "Bufale un tanto al kilo" - Nascita, diffusione e smentite delle bufale scientifiche

Dr. Broccardo Michael - 27 anni - Biotecnologo e Divulgatore Scientifico - Dr. Cavedon Giorgio - 27 anni - Biologo Evoluzionista

La seratà sarà moderata dal Dr. Broccardo Michael - Per maggiori informazioni: scienceonfire.official@gmail.com

ore 21 - Piazza Falcone Borsellino: Concerto del gruppo Moseek da "X-Factor 9" - "Creativity Summer Festival"

Domenca 16 luglio

ore 8.30: 44° Raduno Motoalpinistico del Pasubio + 4° Tributo ai Primi Raduni anni '30

ore 10 - Palazzo Fogazzaro: Mostra "La strada delle gallerie ha 100 anni"

ore 10 - Palazzo Fogazzaro: Mostra "1817-2017. Schio: dalla intitolazione a Città ad oggi"

ore 21 - Lanificio Conte - Spazio espositivo: "Primo Amore" di Letizia Russo - Monologo di Thierry Di Vietri - Rassegna "Amor Sacro Amor Profano" - Ingresso a 5 euro - info@ensemblevicenza.com tel. 335 5439376

Lunedì 17 luglio

ore 20.30 - Sede Civica "Rustico Pettinà" di Schio - Via Caile: Convocazione del Consiglio di Quartiere n. 2

Martedì 18 luglio

ore 21.30 - Anfiteatro di Palazzo Toaldi Capra: "Cinema Estate Schio 2017": Film "Animali Notturni"

Mercoledì 19 luglio

ore 10 - Palazzo Fogazzaro: Mostra "La strada delle gallerie ha 100 anni"

ore 10 - Palazzo Fogazzaro: Mostra "1817-2017. Schio: dalla intitolazione a Città ad oggi"

ore 19 - Giavenale di Schio: "Anguriara al Rocolo 2017": Serata con il "Mastro Birraio"

ore 21.30 - Oratorio Salesiani: GR.EST 2017- Serata Finale

ore 21.30 - Anfiteatro di Palazzo Toaldi Capra: "Cinema Estate Schio 2017": Film "Florence"

ore 21.30 - Area Campagnola di Schio: Concerto "Yes Featuring" John Anderson – Trevor Rabin – Rick Wakeman - Info: www.schiolife.com

