Schio Teatro Veneto | Sogno di mezz'estate

Venerdì 15 febbraio 2019 ore 21.00

Teatro Civico di Schio (VI)

Matàz Teatro in

SOGNO DI MEZZ'ESTATE



da "Sogno di una notte di mezz'estate" di William Shakespeare

traduzione, adattamento e regia Andrea Pennacchi

con Marco Artusi, Evarossella Biolo, Gianluigi Igi Meggiorin e Beatrice Niero

assistente alla regia Davide Dolores

scenografa Woodstock Teatro



durata: 1 ora e 30 minuti senza intervallo



Dov’è nascosto il fantastico nella nostra realtà quotidiana? Come sono e cosa rappresentano le fate e i folletti ai nostri giorni?

Uno spettacolo realizzato assieme al drammaturgo e attore Andrea Pennacchi che presenta un Mondo al confine tra Realtà e Sogno. Tratta di un’estate ideale, magica, in cui intrecciare miti greci, giovani innamorati, fate ed elfi del folklore letterario e rustici artigiani della campagna inglese intenti a preparare uno spettacolo amatoriale.

È il sogno di chiunque, in una qualsiasi notte di mezz’estate, quando

il mondo è più… grande.