Laboriamoci: weekend dedicato ai laboratori creativi

Weekend dedicato ai laboratori creativi e manuali adatto a tutti, adulti e bambini.



Sabato 18 dalle 10:00

Corte Del Vento

Contrada Gierte, 36015 Schio

Creazione di aquiloni e creazione di giochi con argilla e fiori

Pranzo al sacco

Gioco libero / camminata con la presenza degli educatori



Possibilità di pernottamento in tenda



Domenica 19 dalle 10:00 / 12:30

Falegnameria per bambini: creazione macchinette in legno

Possibilità di fermarsi per il pranzo al sacco e per tutta la durata della giornata.



Gradita la conferma della partecipazione

Richiesto contributo consapevole per i materiali



Info e prenotazione:

eleonora@krap.it o 328/541918