Schio : gli appuntamenti fino al 20 Marzo

Numerosi gli appuntamenti a Schio, qui il promemoria, dal 17 AL 20 Marzo 2018



Schio si prepara ad accogliere la 31^ edizione della Coppa Italia JU JITSE e lo Stage Internazionale Multimarziale. E' il secondo anno che l'evento, originariamente ospitato nella città di Norcia viene in "trasferta a Schio, a seguito del sisma che ha danneggiato anche gli impianti sportivi di quel luogo. Sport e solidarietà dunque in questo week end che prelude alla festa del papà di lunedì 19 marzo. Festeggiate scegliendo tra cinema, teatro, musica, spettacoli, incontri...Occhio ai concorsi dedicati all'espressione della creatività dei giovani

Buon week – end!



RASSEGNE, MOSTRE, INIZIATIVE SU PIÙ GIORNI



17 – 18 marzo



Seminario multimarziale:31 ^ Edizione Coppa Italia JU JITSU e Stage Internazionale Multimarziale

A cura del Comune di Schio – CONI – dell'Associazione sportiva Karate Bushido Club – Sitema Tattiche Difensive

Palasport Livio Romare – Viale dell'Industria – dalle ore 14.30

Info: www.karateschio.it – www.sistematattichedifensive.c om



Cinema: Rudolf alla ricerca della felicità

Un film di: Mikinori Sakakibara, Kunihiko Yuyama

Genere: Animazione / Durata: 89'

Giorni e Orari: 17 marzo ore 17.30 – 18 marzo ore 14.30 – 16.30

Cinema Salesiani Schio



Cinema: Il filo nascosto

Un film di: Paul Thomas Anderson

Genere: Drammatico, Romantico / Durata: 130'

Giorni e Orari: 17 marzo ore 20.30 – 18 marzo ore 18.15 – 20.30

Cinema Salesiani Schio



Cinema: Red Sparrow

un film di Francis Lawrence

U.S.A. / 2018 / Spionaggio-Thriller / 139'

Giorni e orari: 17 marzo ore 20.00 – 18 marzo oe 18.30 – 21.00

Cinema Teatro Pasubio



fino al 18 marzo



Mostra - Esposizione di pittura: I venerdì del colore con Regina (donne che dipingono)

A cura di Donatella Malagnini – Lucia Balasso – Demetria Bortoloso – Virginia Converio

Tutti i pomeriggi dalle 16.00 alle 18.30 – sabato e domenica dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30

Ingresso libero

Palazzo Toaldi Capra



fino al 25 marzo 2018



MOSTRA Di carta / Papermade

Essere a casa/This is my place

biennale delle opere in carta

Orari: sab e dom 10.00 - 12.30 / 15.30 - 19.00

visite guidate gratuite su prenotazione il 22 marzo, ore 20.00

Info: 0445 691392 - cultura@comune.schio.vi.it

Palazzo Fogazzaro

http://dicartapapermade.wixsit e.com/dicartapapermade

FB: Di Carta/Papermade Biennale Internazionale delle Opere in Carta



GIORNO PER GIORNO



17 marzo



Concerto: Pink Floyd – With and Within

Nell'ambito del tema culturale 2018 "Kalos Kai agathos"

A cura dell'Associazione Vicenza Musica, del Complesso strumentale Città di Schio e del Coro Giovanile di Thiene

Con il Patrocinio del Comune di Schio

Teatro Astra, Via Battaglione Val Leogra Schio – ore 21.00

Info e prevendite: Discovery Schio – Tabaccheria Balasso Thiene – info@thepinkwall.it



Incontro: I Sabati dell'arte 2018 di Italia Nostra – La musica nell'arte: strumenti, spartiti e accordi presenti nei dipinti

Presenze di artisti napoletani in Veneto con un particolare riferimento ai Seicento.

A cura di Silvia Anapoli

Palazzo Toaldi Capra – Sala Affreschi – ore 16.00



18 marzo



Spettacolo teatrale: Vieni a teatro con mamma e papà – Stilemma – I Brutti anatroccoli

A cura della Fondazione Teatro Civico

Palazzo Toaldi Capra – Sala Affreschi – Via Pasubio – ore 16.00

Info: www.teatrocivicoschio.it – info@teatrocivicoschio.it



Incontro: Rassegna Narrare il Territorio, l'Altovicentino tra confini e soglie – Le soglie intergenerazionali. Perchè si è rotto il patto tra generazioni?

A cura di Francesco Stoppa

Con la collaborazione del Liceo delle Scienze Sociali "Arturo Marini" Schio

Lanificio Conte – Spazio Espositivo – ore 17.00



19 marzo



Cinema: Il Cinema Invisibilie - Sole alto di Dalibor Matanic

"Cinema invisibile" è un viaggio nel cinema d'autore, alla scoperta dei classici, temi d'attualità e film al di fuori dei circuiti della distribuzione commerciale. Le serate sono introdotte e commentate dalla prof. Silvia Casa, esperta cinefila.

Croazia – Serbia – Slovenia/2015/drammatico/123'

Palazzo Toaldi Capra – Sala degli Affreschi – ore 20.30



19 marzo: giornata di formazione gratuita per selezione animatori centri vacanza (19-35 anni)



Holiday System organizza e gestisce centri di vacanza per ragazzi dai 6 ai 17 anni in Italia e all'Estero e propone una giornata di selezione gratuita per maggiorenni (19-35 anni) da inserire nel proprio staff. Le figure ricercate sono: educatore, animatore, istruttore sportivo, vegliatrice notturna, insegnante di danza, medico, infermiere.

La giornata formativa, in collaborazione con l'Informagiovani si terrà lunedì 19 marzo dalle 9:30 nella Sala degli Affreschi, a Palazzo Toaldi Capra in via Pasubio , 52 a Schio.

Informazioni e iscrizioni entro il 16 marzo: www.holidaysystem.it, personale@holidaysystem 0464 423854





20 marzo



Spettacolo musicale: I martedì dell'Accademia 2018 – Quartetto Berico

Con Luisa Zin e Giulio Cisco al violino – Davide Cattazzo alla viola – Enrico Maderni al violoncello

Info: www.accademia-musicale.it - Tel. 0445.529888

Accademia Musicale - Salone Renato Maioli - ore 20.30



Convocazione Consiglio di Quartiere n°5 Giavenale

Biblioteca di Giavenale – Via Sorelle Boschetti n°4 – Schio

Ore 20.30



Apertura Chiesa di San Francesco

Apertura al pubblico della Chiesa di san Francesco a cura dei volontari dell'Associazione Daisy. Tutti i venerdì e sabato ore 14.30 - 18.00



ALTRE INIZIATIVE



Concorso di idee per i Giovani: Sbandi 2^ edizione.

Bando dedicato alla creatività giovanile e alle sue espressioni, fra arte, fotografia, pittura, scultura, videomaking, elettronica, sport.

Modulo on line di pre-adesione: www.igschio.it - da presentare:

- entro le 12.00 del 28 febbraio per la sezione Sbandi Musicali

- entro le 12.00 del 22 marzo per la sezione Sbandi In Movimento

- entro le 12.00 del 22 marzo per Sbandi Festival

Info: sbandi.schio@gmail.com



Concorso : "BASTA UN ATTIMO"

Campagna Nazionale sulla Sicurezza Stradale e contro le stragi del sabato sera.

"BastaUnAttimo" chiede a tutti i giovani di trasformare le loro idee sulla sicurezza stradale in concreti progetti di comunicazione per sensibilizzare ad una guida più sicura e sensata. Inizio concorso 15 marzo 2018 e scadenza il 31 maggio 2018 presso Via Filippo Corridoni n°19 D1 – 00195 Roma – concorso@bastaunattimo.org.



Per informazioni al concorso è possibile rivolgersi alla segreteria della campagna ai seguenti contatti:

Tel. 06 45476623 – Fax 06 99332616

Ufficio stampa mob. 393 - 1988011 – ufficio.stampa@bastaunattimo.i t – www.bastaunattimo.it





CORSI IN PARTENZA

SUPERCODERDOJO

per ragazzi dagli 8 ai 10 anni – Imparare a programmare giocando.

5 sabati a partire dal 24 febbraio

A cura di Avilug – In collaborazione con l'Informagiovani

dalle 15.00 alle 18.00

Per iscrizioni: www.avilug.it/supercoderdojo



Filosofia e cinema

Lunedi 12 – 19 marzo

a cura dell'Accademia Popolare di Studi Storico – Filosofici Aretè

Relatrice Ylenia D'Autilia

Con il Patrocinio del Comune di Schio

Palazzo Fogazzaro – barchesse, aula Margherita Hack – dalle 19.00 alle 20.30

Info e Costi: Adulti 40 euro 6 lezioni – 15 euro 2 lezioni / Studenti 10 euro 6 lezioni – 5 euro 2 lezioni

È richiesta l'iscrizione per poter accedere ai corsi. Le iscrizioni si svolgono alla libreria UBIK – Via Btg. Val Leogra 79 Schio Tel. 0445532476

accademiafilsschio@libero.it – Tel. 3487506936



Pensare la felicità. Il bene più grande

Martedì 13 – 20 marzo, 3 – 10 – 17 aprile, 8 maggio

a cura dell'Accademia Popolare di Studi Storico – Filosofici Aretè

Relatore Fabio Peserico

Con il Patrocinio del Comune di Schio

Palazzo Fogazzaro – barchesse, aula Margherita Hack – dalle 19.00 alle 20.30

Info e Costi: Adulti 40 euro 6 lezioni – 15 euro 2 lezioni / Studenti 10 euro 6 lezioni – 5 euro 2 lezioni

È richiesta l'iscrizione per poter accedere ai corsi. Le iscrizioni si svolgono alla libreria UBIK – Via Btg. Val Leogra 79 Schio Tel. 0445532476

accademiafilsschio@libero.it – Tel. 3487506936



INFORMAZIONI DI PUBBLICA UTILITA'



Nuovo orario sportello QUIEdilizia

Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10.00 alle 13.00



Nuovi orari dello Sportello Donna "Maria Grazia Cutuli"- Centro Antiviolenza



APERTURA AL PUBBLICO:

MARTEDI’ ORE 9.00-11.00

MERCOLEDI’ ORE 9.00-11.00

VENERDI’ ORE 9.00-11.00



ASCOLTO TELEFONICO/ REPERIBILITA' PER I SERVIZI DELLA RETE:

DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ ORE 11.00-13.00



SPAZIO GRUPPI:

LUNEDI’ E MERCOLEDI’ pomeriggio



SPAZIO APPUNTAMENTI:

DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ previo accordo con le operatrici



Per info e riferimenti:



Sportello Qui Donna - Tel 0445/691393

Centro Antiviolenza - Tel. 0445/691391

e-mail sportello.donna@comune.schio. vi.it