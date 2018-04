Schio - Gli Appuntamenti Dal 7  Al 10 Aprile

Abbiamo prenotato la Primavera per il centro di Schio! Sta arrivando infatti la 2^ edizione della Festa di Primavera, un occasione per vivere la Città con gusto, non solo assaggiando i sapori locali, ma godendo anche degli altri sensi con profumi e colori. I "negozi – sociali" allestiranno i loro banchi nelle strade e non mancheranno altre sorprese. La Chiesa di San Francesco, il 7 aprile resterà chiusa.

Vi auguriamo un meraviglioso fine settimana!



RASSEGNE, MOSTRE, INIZIATIVE SU PIÙ GIORNI



PROROGATA FINO AL 15 APRILE



MOSTRA Di carta / Papermade

Essere a casa/This is my place

biennale delle opere in carta

Orari: sab e dom 10.00 - 12.30 / 15.30 - 19.00

Info: 0445 691392 - cultura@comune.schio.vi.it

Palazzo Fogazzaro

http://dicartapapermade.wixsit e.com/dicartapapermade

FB: Di Carta/Papermade Biennale Internazionale delle Opere in Carta



7 – 8 aprile



Festa di Primavera

Installazioni floreali nelle piazze, mercato a tema con hobbisti, piante e prodotti per orti e giardini. In Piazza Statuto polo eno – gastronomico con prodotti e vini tipici del territorio; in Piazza Almerigo Da Schio gonfiabili, spazio "I giochi di una volta" e animazione per bambini.

Domenica, dalle ore 10.30 e dalle 15.00 sfilata dei militi storici del "Reggimento Treviso 1797 e di figuranti del Gruppo Esprit Libre 700.

Con la Collaborazione dell'Associazione Culturale "Il Tritone", dell' Associazione Cuore di Schio, dell' Ascom Confcommercio Schio, di Confartigianato, del Consorzio Vini DOC Gambellara e Durello (CNA), del Consorzio Colli Berici e Vicenza, della Fondazione Vivi Val Posina (FISAR) e della Pro Loco di Torrebelvicino.

Centro Storico – sabato 7 aprile dalle ore 18.00 e domenica 8 aprile tutto il giorno



Cinema: Il sole a mezzanotte – Midnight Sun di Scott Speer

Drammatico / 91'

Giorni e orari: sabato 7 aprile ore 17.30 – 20.30 – domenica 8 aprile ore 16.30 – 18.30

Teatro Cinema Salesiani – Schio



Cinema: Hostiles – Ostili di Scott Cooper

Western/ Usa/ 2017 / 127'

Giorni e orari: sabato 7 aprile ore 20.00 - domenica 8 aprile ore 18.00 – 20.30

Cinema Teatro Pasubio – Via Pietro Maraschin, 81 – Schio



Cinema: Io C'è Alessandro Aronadio

Commedia/ Italia/ 2018/ 100'

Giorni e orari: sabato 7 aprile ore 22.15 - domenica 8 aprile ore 16.00

Cinema Teatro Pasubio – Via Pietro Maraschin, 81 – Schio



GIORNO PER GIORNO



7 aprile



Spettacolo teatrale: "Schio Grande Teatro" – Il Deserto dei Tartari di Dino Buzzati

Produzione Teatro Stabile del Veneto - Teatro Nazionale

Teatro Astra, Via Btg Valleogra – ore 21.00

Info: Tel. 0445 525577 – info@teatrocivico.it



8 aprile



Spettacolo teatrale: "Vieni a teatro con mamma e papà" – Tam Teatro Musica: Ho Un Punto Tra Le Mani

A cura della Fondazione Teatro Civico

N.B: biglietti esauriti in prevendita per le ore 17.

Sala Calendoli, Teatro Civico – ore 15.00 – 17.00

Info: Tel. 0445 525577 – info@teatrocivico.it



Concerto: Giovani Note 2018

A cura del Coro Giovanile Città di Schio (dir. Stefania Lanaro) – Coro Manos Blancas del Friuli e Coro e orchestra F. Maronese di San Vito al Tagliamento (dir. Lucia Grizzo, Stefano Marcogliese, Paola Garofalo).

Ingresso libero

Teatro Astra, Via Btg Valleogra – ore 17.00



Incontro: Ciclo di Conferenze, Narrare il Territorio. L'Altovicentino tra Confini e Soglie – Soglie Estetiche – A Nordest di Mil Adami e Luca Scivoletto

Presentazione e visione del documentario con la presenza del regista e dello sceneggiatore.

A cura del Liceo delle Scienze Sociali "A. Martini" di Schio

Palazzo Toaldi Capra – Sala degli Affreschi, Via Pasubio 52 – ore 17.00



Incontro: "Presentazione del Piano Urbano del Traffico" (aggiornamento)

Il Sindaco - Valter Orsi - e il Dirigente del Settore Lavori Pubblici - Alessio Basilisco - illustreranno alla cittadinanza il 2° aggiornamento del Piano Urbano del Traffico, con particolare riferimento ai quartieri di Giavenale e Magrè - Monte Magrè - Cà Trenta - Liviera

Centro Civico di Giavenale - Via Sorelle Boschetti – ore 20.30



Altra Visitazione - La Fabbrica Alta secondo i bambini

Dalle 15.00 alle 17.00 avrà luogo presso la Fabbrica Alta di Schio: ALTRA VISITAZIONE, un racconto a conclusione del percorso Altra Visitazione realizzato insieme ai bambini scledensi nell'ambito del progetto FABRICALTRA. I curatori del progetto testimonieranno i pensieri e le azioni dei bambini, condividendo le loro parole, immagini e disegni.



10 aprile



Passeggiata: "Passeggiate della Salute"

Ritrovo al centro – civico di SS.Trinità – ore 8.00

A cura dell' Org. La famiglia

Info: Tel. 338 9642241



Passeggiata: "Ciacolando Cammino"

Ritrovo in Piazzale Divisione Aqui (Stazione corriere di Schio) – ore 18.00

A cura dell' Org. Metaitalia 360

Info: Tel. 370 3054690



Incontro: "Presentazione del Piano Urbano del Traffico" (aggiornamento)

Il Sindaco - Valter Orsi - e il Dirigente del Settore Lavori Pubblici - Alessio Basilisco - illustreranno alla cittadinanza il 2° aggiornamento del Piano Urbano del Traffico, con particolare riferimento ai quartieri di SS. Trinità e Tretto.

Lanificio Conte - Via Fusinelle – ore 20.30



Conferenza: "Il ponte, metafora di unione tra luoghi, popoli, culture"

Con il Prof. Enzo Siviero

A cura dell' Istituto Tecnico Statale ITIS DE PRETTO di Schio, e del Comitato Genitori e Rete Genitori degli istituti superiori vicentini

Aula Magna Itis De Pretto, Via XXIX Aprile – ore 20.15



Apertura Chiesa di San Francesco

Apertura al pubblico della Chiesa di san Francesco a cura dei volontari dell'Associazione Daisy. Tutti i venerdì e sabato ore 14.30 – 18.00

ATTENZIONE: SABATO 7 APRILE CHIUSO



NFORMAZIONI DI PUBBLICA UTILITA'



Nuovo orario sportello QUIEdilizia

Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10.00 alle 13.00



Nuovi orari dello Sportello Donna "Maria Grazia Cutuli"- Centro Antiviolenza



➢ APERTURA AL PUBBLICO:



• MARTEDI’ ORE 9.00-11.00

• MERCOLEDI’ ORE 9.00-11.00

• VENERDI’ ORE 9.00-11.00



➢ ASCOLTO TELEFONICO/ REPERIBILITA' PER I SERVIZI DELLA RETE:



• DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ ORE 11.00-13.00



➢ SPAZIO GRUPPI:



• LUNEDI’ E MERCOLEDI’ pomeriggio



➢ SPAZIO APPUNTAMENTI:



• DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ previo accordo con le operatrici



Per info e riferimenti:



• Sportello Qui Donna - Tel 0445/691393

• Centro Antiviolenza - Tel. 0445/691391

• e-mail sportello.donna@comune.schio. vi.it



CORSI IN PARTENZA

Corso: Con-Tatto esperienze materiche – laboratorio espressivo: Esprimiamoci con l'arte

Serate stimolanti e propedeutiche alla relazione, per far emergere emozioni e creatività attraverso l'uso e la scoperta di vari materiali artistici. Sarà l'occasione per approfondire la conoscenza di artisti e movimenti che hanno usato i materiali più svariati: dalla carta al neon, dal ricamo ai materiali naturali e di riciclo.

11 – 18 aprile, 2 – 9 – 16 – 23 – 30 maggio e 6 giugno dalle 20.15 alle 22.15

Presso la sede del G.A.S. - Palazzo Toaldi Capra – Via Pasubio 52 (2°piano)

Costo 140 euro – Termine iscrizioni 10 aprile

A cura di Valentina Grotto arteterapeuta

Info e iscrizioni: Cel. 348 7725705 – valentinagrotto@gmail.com



CONCORSO IN PARTENZA



A SCUOLA IN BICI- ANDARE A SCUOLA TI PREMIA!

Dal 4 Aprile al 18 Maggio tutti gli studenti delle Scuole Superiori di Schio potranno partecipare al concorso. Il Concorso stabilisce che gli studenti devono fare un minimo di "giorni pedalati" quantificato in base dalla distanza per andare a scuola, in bici o a piedi. Da quest'anno potranno partecipare anche gli studenti che si recano a scuola camminando a piedi.

Il 18 Maggio come giornata conclusiva del concorso verrà svolta la colazione in bici in Piazza Statuto.

Info e iscrizioni: www.schioinbici.it