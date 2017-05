Schio: gli appuntamenti da giovedì 4 a domenica 7 maggio

Numerosi gli apppuntamenti a Schio da giovedì 4 a domenica 7 maggio tra mostre, incontri, conferenze, manfestazioni e spettacoli.

Il calendario degli eventi:

Giovedì 4 maggio - Palazzo Toaldi Capra - via Pasubio 52: Mostra "Luci e Ombre" - Esposizione di quadri, fotografie e testi realizzati dagli iscritti ai corsi di pittura, fotografia e scrittura creativa, organizzati da Artisticamente, minimpresa creatata dalla classe 3^B del Liceo Classico "G. Zanella" di Schio, nell'ambito del progetto di Alternanza Scuola Lavoro "Impresa in Azione". Inaugurazione giovedì 4 maggio alle ore 18. Orari di apertura: dal lunedì al venerì dalle 17 alle 20 -sabato e domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19.

Venerdì 5 maggio - ore 20.30 - Giardinaggio Santa Chiara - Convento dei Cappuccini: "Le Piante Officinali e Aromatiche: Giardino dei Semplici. Dalla natura degli orti alla meditazione" - Il legame con la storia del giardino dei conventi medioevali e l’interiorità umana, passando per i temi della coltivazione delle piante aromatiche e officinali anche secondo i principi dell’agricoltura biodinamica.

Venerdì 5 maggio - ore 20.30 - La Casa Della Montagna - via A. Rossi 8: I Venerdì del CAI - "Una Montagna di Meraviglie: Paesaggi, Fiori, Animali" - Relatore: Luigi Sebastiani

Venerdì 5 maggio - ore 21 - Teatro Astra: Spettacolo "Cinebalasso" con Natalino Balasso e i suoi video di Balasso su grande schermo -Rassegna "Schio Grande Teatro"

Da venerdì 5 a domenica 7 maggio - Piazza Falcone e Borsellino: Kermesse "Gourmet On The Road" - Street art e street food - Un fine settimana dedicato alla cultura di strada e alla cucina on the road tra musica e divertimento. Programma in sintesi: venerdì degustazioni, hip hop e musica dal vivo; sabato degustazioni, parkour, dj set e show musicale; domenica degustazioni, illustrazioni e dj set con aperitivo. Orari di apertura: 18.00 - 24.00 venerdì: 10.30 - 24.00 sabato; 10.30 - 23.00 domenica.

