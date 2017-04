"Schio City Jungle Festival 2017": musica, podismo e degustazioni

Da venerdì 28 a domenica 30 aprile alla Fabbrica Alta di Schio in via Pasubio si terrà la manifestazione "Schio City Jungle Festival 2017" con intrattenimenti musicali, gare di podismo e degustazioni nello stand gastronomico con specialità locali. Sabato 29 e domenica 30 aprile sono in programma anche dimostrazioni di auto fuoristrada. Domenica 30 aprile si svolgeranno le gare di "Schio City Jungle Ultra & Nordic Walking". Ingresso libero.

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE:

Venerdì 28 aprile

ore 19: Apertura stand gastronomico

ore 21: Musica dal vivo con il concerto della band "Starlight" (anni '70-'80-'90)

Sabato 29 aprile

ore 16: Apertura stand gastronomico

ore 18.30: Concerto-Aperitivo con la band "Gli Omogenei" (Musica Stax/Motown)

ore 21.30: Musica dal vivo con il concerto della band "Muttley & The Lost Wheels" (Musica Rock/Blues)

Domenica 30 aprile

ore 5: Apertura stand gastronomico per gli atleti

ore 7: Partenza gara "Schio Ultra Jungle"

ore 9.30: Partenza gara "Schio City Jungle"

ore 9.40: Partenza gara "Schio City Jungle Nordic Walking"

ore 12.30: Apertura stand gastronomico

ore 15: Premiazioni

Per tutto il giorno sono previsti intrattenimenti musicali

