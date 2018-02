Schio Carnevale Insieme 2018: 2 sfilate di carri allegorici

Sabato 10 e domenica 11 febbraio si svolgerà Schio Carnevale Insieme 2018 con 2 sfilate di carri allegorici e mascherine al seguirto. Dopo gli appuntamenti nei Quartieri con sfilate e feste, il programma carnascialesco scledense entra nel vivo sabato 10 e domenica 11 febbraio, con un doppio appuntamento che porterà nelle strade del centro cittadino una ricca sfilata di carri allegorici e gruppi.

Il cloù della manifestazione – culminante con l’assegnazione del Trofeo dei Quartieri - sarà la sfilata dei carri allegorici di sabato sera, con partenza alle 20.00, come di consueto da Piazzale Summano; il trofeo verrà invece consegnato, in Piazza Rossi, durante la sfilata di domenica, che partirà alle ore 14.30, sempre da Piazzale Summano.

Sabato sera sono previsti alla partenza 21 carri e domenica 12, provenienti da tutta la Provincia, accompagnati da gruppi mascherati.

L'intrattenimento musicale, la presentazione delle sfilate e l'animazione sono affidati ai Dj Stefano Conti e Ennio Ciscato.

Domenica sarà presente anche la Banda Cittadina di Cogollo del Cengio, guidata dal Maestro Daniele Calgaro, e il Gruppo delle Majorettes di Caltrano.

I carri in gara per il Trofeo dei Quartieri sono:

- “Il magico castello” Ca' Trenta

- “Lego Movie” Giavenale

- “Do Re Mi Fa Magrè” Magrè

- “Sanità Porcheria” Poleo

- “Schio De Janeiro” S. Croce e SS. Trinità

“La manifestazione “Schio Carnevale Insieme 2018” - dichiara Mattia Marchioro, Presidente del Consiglio di Quartiere n. 7 – Santa Croce /Maglio di Giavenale - giunge quest'anno alla 21^ edizione.

Un altro bel traguardo!

Sono più di 700, tra carristi e figuranti, le persone coinvolte nell'organizzazione del Carnevale; e molte altre sono preposte alla sicurezza. In particolare al Servizio d'Ordine pensano la Polizia Locale, la Protezione Civile, i Carabinieri in congedo, le Guardie ecologiche, il Radio Club Schio e la Croce Rossa.

Anche quest’anno, dopo la prima esperienza dell'anno scorso, il coordinamento del Comitato Organizzatore è stato svolto dal nostro Consiglio di Quartiere, grazie all'impegno della segretaria Laura Grigolo. Ci siamo suddivisi il lavoro, che ora entra nelle concitate giornate prima del debutto.

Per gustarsi al meglio le sfilate ricordiamo che la visuale migliore si ha lungo Via Cap. Sella e Via Btg. Valleogra. La gente in Piazza Rossi è sempre tanta e non è facile vedere bene i carri e le sfilate dei figuranti.

È sempre tanto l'impegno degli organizzatori, tutti volontari, e dei Consigli di Quartiere nel creare ed offrire alla cittadinanza e alle molte persone che arrivano da fuori, una manifestazione di partecipazione, socialità e divertimento, impegno che si somma all’attenzione e risoluzione anche di problemi difficili e complessi.

Un grazie all’Amministrazione Comunale e agli Uffici preposti e a tutti i volontari ed organizzatori del Carnevale, un gran in bocca al lupo e buon divertimento!”

Sia sabato che domenica saranno presenti stand gastronomici con frittelle, cioccolata e vin brulè e, ritorna anche per questa edizione, il mercatino organizzato dai Consigli di Quartiere, con l'Associazione di promozione socio-culturale NSV, dal titolo Schio tra Artisti, Cultura e Sapori, in Piazzetta Garibaldi e Via

Pasini, con una trentina di espositori.

In caso di rinvio della manifestazione a causa del maltempo, decisione che prenderanno eventualmente gli organizzatori entro le ore 11.00 di sabato 10/02 mattina, le sfilate si svolgeranno, con lo stesso programma, il fine settimana successivo, 17 e 18 febbraio.

In caso di ulteriore rinvio, la manifestazione sarà annullata.

Attenzione alla consueta chiusura delle aree interessate dalla manifestazione:

- l'area del mercato rimane chiusa direttamente da dopo il mercato di sabato 10/02, ore 15.00, fino al lunedì 12/02 mattina alle ore 8.00, in particolare per consentire ai mezzi di AVA di effettuare un'adeguata pulizia dopo le sfilate;

- le altre strade interessate dal passaggio delle sfilate (in entrata verso il Centro da Piazzale Summano e in uscita lungo via Btg. Valleogra) avranno orari variabili, come da ordinanza (allegata) e segnaletica esposta lungo le vie.

Tutti gli aggiornamenti sulla pagina facebook “Carnevale di Schio”.