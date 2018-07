Schio, appuntamenti dall'11 al 13 luglio

L'estate sembra prendere forma e gli eventi a Schio non mancano mai: stabili le mostre a Palazzo Fogazzaro, assortiti i film all'aperto a Palazzo Toaldi Capra. Sagre, concerti, spettacoli, incontri completano l'offerta per i vostri momenti spensierati.

Occhio al passaggio del Giro d'Italia in rosa, il 13 luglio, che non ha nulla da invidiare a quello maschile!

RASSEGNE, MOSTRE, INIZIATIVE SU PIÙ GIORNI



fino al 29 luglio



Mostra: Wilhelm Senoner – SQUARCI

In collaborazione con l' Associazione ViaAsburgo e con l' Associazione ForteMaso

Giorni e orari: sabato e domenica ore 10.00 – 12.30 e 16.00 – 19.30

Palazzo Fogazzaro, Via Pasini 44



fino al 29 luglio



Mostra: La Grande Guerra a Schio e il suo epilogo. Documenti e reperti raccolti da Guido Cibin

Giorni e orari di apertura: sabato e domenica ore 10.00 – 12.30 e dalle 16.00 alle 19.30

Palazzo Fogazzaro, Via Pasini 44

Info: Tel. 0445/691392 – cultura@comune.schio.vi.it



fino al 29 luglio



Mostra: “Michele Cascella. I disegni e i dipinti di Schio 1917/1918”

A cura di Paolo Peretti

Giorni e orari: sabato, domenica e festivi dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.30

Palazzo Fogazzaro, Via Fratelli Pasini 44



13 – 14 – 15 luglio



Festa della Trebbiatura a Monte Magrè





GIORNO PER GIORNO