Schio: appuntamenti dal Ponte di Capodanno fino all'Epifania

Numerosi gli appuntamenti a Schio per il Ponte di Capodanno fino all'Epifania da venerdì 29 gennaio a lunedì 8 gennaio 2018 tra mostre, eventi sportivi, concerti e manifestazioni.

MOSTRE:

Fino al 25 marzo 2018 - MOSTRA Di carta / Papermade - Essere a casa/This is my place - Biennale delle opere in carta - Orari: sab e dom 10.00-12.30 / 15.30-19.00 - http://dicartapapermade.wixsite.com/dicartapapermade

Fino al 28 gennaio 2018 - Mostra: Schio 1817: nasce un mito, la Lanerossi - Lanificio Conte_Shed - orari 10.00 – 12.30 e 15.30-19.00

Fino al 28 gennaio 2018 - Collettiva di Natale del Gruppo Artisti Scledensi - Palazzo Toaldi Capra - Spazio espositivo

orari: sabato e domenica ore 10.00 – 12.30 e 16.00 – 19.00 - mercoledì ore 10.00 – 12.30 - venerdì ore16.00 – 19.00 - Laboratori per bambini per max 8 iscritti - Info e prenotazioni: danielabaroni49@gmail.com - cell. 339 7044958

SPORT:

5 – 6 gennaio 2018: Evento sportivo: Krap Invanders - A cura dell'associazione Krap esibizioni e corsi - Impianto sportivo di Via Riboli - dalle 8.00

CALENDARIO EVENTI:

Sabato 30 dicembre - Concerto: Natale in Famiglia – Natale in..canto A cura del Coro Giovanile Città di Schio - Chiesa di SS. Leonzio e Carpoforo – Magrè di Schio – ore 20.15

Sabato 6 gennaio - Concerto: Concerto dell' Epifania XI edizione – Natale in..canto - A cura del Gruppo Vocale Laetetur Cor

Chiesetta della Madonna del Parto di Liviera – ore 16.00

Domenica 7 gennaio - Mercatino vintage: Collezionando...il mercatino di Schio - Ogni 4° domenica del mese si potranno comprare oggetti di collezionismo, antiquariato, vintage, militaria, hobbystica, vinili. A discrezione negozi aperti - Per info: Cossu Walter 347 2967668 - Piazza A. Da Schio dalle 07.00 alle 20.00



Festa: Arriva la Befana al Rustico Pettinà - Giochi, cioccolata e calze per tutti i bambini - A cura dell'Org. Cdq n°2 - Rustico Pettinà – ore 15.00

Laboratorio: Caldi abbracci – Storie per scaldare il cuore - Letture animate e laboratorio per bambini dai 5 agli 8 anni -

A cura dell'associazione Trama - Lanificio Conte – Spazio Espositivo – ore 17.30 - Info: tel. 0445691392 – cultura@comune.schio.vi.it – www.comune.schio.vi.it

Visita guidata di archeologia industriale A cura dell'associazione Trama - Lanificio Conte – Spazio Espositivo – ore 16.00

ALTRE INIZIATIVE:

Concorso cinematografico: 281 Film Festival + Concorso Filmaker rivolto a scuole e giovani - Concorso con invio di proposte fino al 28 febbraio 2018. Al primo di ogni categoria premi in denaro. A cura dell'associazione Sottotitolo Info: Tel. 3409647789 Giovanni – Tel. 3497064083 Alessandro – www.salapoleo.com – info.281ff@gmail.com – facebook.com/281filmfestival