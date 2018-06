Schio, appuntamenti dal 23 al 26 giugno

E' ufficiale, senza se e senza ma: con il solstizio di oggi, siamo in estate.

La celebriamo con un ricco menù di eventi, che si concentrano soprattutto domenica 24 giugno, all'aperto. Ma prima arriva la Festa Europea della Musica con diversi appuntamenti originali e interessanti.

Ultimi giorni per votare la proposta preferita per la sistemazione di Piazza dello Statuto, tra le 88 in mostra allo Spazio SHED.

Continuano le mostre al Lanificio Conte, Palazzo Fogazzaro. Non mancheranno incontri, mercatini vintage, spettacoli, passeggiate e il tradizionale Rally dei Careti.

Ci saranno anche le Manifestazioni Patriottiche sul Monte Novegno, e a S.Giustina di Ca' Trenta.

Felice week – end!



Rassegne, mostre, iniziative su più giorni



fino al 1° luglio



Mostra: PARATA? 1818 – 2018 – Duecento anni di banda in mostra

A cura del Complesso Strumentale Città di Schio

Con il Patrocinio del Comune di Schio

Giorni e orari: mercoledì ore 9.30 – 12.00, venerdì ore 16.00 – 19.00, sabato e domenica ore 9.30 – 12.00 e 15.30 – 19.00

Lanificio Conte – Spazio Espositivo



dal 15 al 17 giugno e dal 22 al 24 giguno



Mostra: Proposte per la Piazza dello Statuto

Progettazione partecipata per la sistemazione di piazza dello Statuto,proposte in mostra allo Spazio SHED.

a cura del Comune di Schio

La premiazione avverrà sabato 7 luglio alle ore 10.00 presso lo Spazio Espositivo del Lanificio Conte.

Le proposte saranno in visione al pubblico nei giorni 15 – 16 – 17 giugno e 22 – 23 – 24 giugno, orario di apertura dalle ore 9.00 alle 19.00. Ognuno potrà votare la proposta che preferisce.



fino al 24 giugno



Festa Europea della Musica

A cura del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, dell' Associazione Ascom Confcommercio, SIAE e con la collaborazione di Sticks and Carrots MI di Claudio Sisto

Con il Patrocinio del Comune di Schio

Info e programma completo: www.comune.schio.vi.it – Tel. 0445/691343



fino al 29 luglio



Mostra: Wilhelm Senoner – SQUARCI

In collaborazione con l' Associazione ViaAsburgo e con l' Associazione ForteMaso

Giorni e orari: sabato e domenica ore 10.00 – 12.30 e 16.00 – 19.30

Palazzo Fogazzaro, Via Pasini 44



fino al 29 luglio



Mostra: La Grande Guerra a Schio e il suo epilogo. Documenti e reperti raccolti da Guido Cibin

Giorni e orari di apertura: sabato e domenica ore 10.00 – 12.30 e dalle 16.00 alle 19.30

Palazzo Fogazzaro, Via Pasini 44

Info: Tel. 0445/691392 – cultura@comune.schio.vi.it

fino al 29 luglio



Mostra: “Michele Cascella. I disegni e i dipinti di Schio 1917/1918”

A cura di Paolo Peretti

Giorni e orari: sabato, domenica e festivi dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.30

Palazzo Fogazzaro, Via Fratelli Pasini 44





Giorno per giorno