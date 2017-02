Schio: 10 giorni di eventi e aperture straordinarie alla mostra "Oltre l’Uomo"

TUTTI GLI EVENTI DEL CARNEVALE 2017 A VICENZA E PROVINCIA

LA TOP 5 PER IL CARNEVALE 2017 NEL VICENTINO

Durante il periodo di Carnevale la mostra interattiva "Oltre l'Uomo: da Leonardo alle Biotecnologie" di Schio propone un ricco programma di eventi per tutte le età. Dal 25 febbraio al 1 marzo, sabato 4 e domenica 5 marzo la mostra sarà sempre aperta con orario continuato dalle 10.00 alle 19.30. In queste giornate è possibile prenotare una visita guidata (11.00, 15.30 e 17.30) per vivere un'esperienza plurisensoriale tra collezioni storiche, reperti industriali, organi artificiali e umani ed exhibit da toccare con mano per scoprire l'ingegno umano nel passato, nel presente e nel futuro. I visitatori accompagnati da una guida esperta faranno un viaggio nella storia della tecnologia dagli studi di anatomia e le invenzioni di Leonardo da Vinci, alle prime automazioni, ai robot che replicano le sembianze umane, fino alla ricerca nel campo biomedicale e alla stampa 3D. Giovedì 2 e venerdì 3 marzo la mostra è aperta dalle 16 alle 19 con visite guidate su prenotazione alle 16.30 e 17.30. Lunedì 27 febbraio c'è la "Giornata Anti-Noia Led a Gogo". Le famiglie potranno scoprire la mostra in autonomia, divertirsi con gli exhibit interattivi per capire cos'è una turbina o come funzionano gli ingranaggi, giocare con i robot, vedere da vicino veri organi umani o posizionarsi sul body scanner e ottenere un'immagine scansionata dell'intero corpo, e alle 16.30 iscriversi e partecipare al laboratorio Led a Gogo. I bambini diventeranno ingegnosi progettisti e si metteranno alla prova con circuiti elettrici colorati da portare a casa, in ricordo del 27 febbraio del 1996 in cui debuttarono in Giappone i Pokémon grazie ai videogiochi sviluppati da Nintendo! Sabato 4 febbraio c'è il "Coding Day" a cura di Megahub, realtà sclendense che vuole far emergere idee ed eccellenze in campo imprenditoriale negli ambiti artigianato, sostenibilità, innovazione e territorio, mettendo a disposizione spazi, contatti e macchine per veder nascere e crescere il proprio progetto! Per accedere alle attività di Coding e Robotica è obbligatorio prenotarsi su Eventbrite e poi acquistare presso alla mostra Oltre l'Uomo il biglietto d'ingresso. Le proposte ludico-educative, differenziate per età e contenuti, sono tre e si svolgeranno presso la sala didattica della mostra Oltre l'Uomo! "Costruendo i Robot" (7-12 anni) è un'introduzione ludica alla robotica per imparare a programmare il comportamento di robot costruiti con i mattoncini Lego. "Introduzione alla programmazione attraverso Arduino" (12+) avvicina i ragazzi al mondo dell'elettronica. L'obiettivo è costruire un circuito con pulsanti e led e programmarne il funzionamento con la scheda Open Source Arduino. "Scribbling Machines for kids" (under 7) è un'attività di tinkering durante la quale si costruiscono piccole macchine capaci di disegnare da sole. Fino al 5 marzo Oltre l'Uomo sarà un'esplosione di colori! Grandi e bambini sono invitati a visitare le sale vestiti in maschera e partecipare al Concorso di Carnevale "In maschera alla mostra", in palio tre premi educativi! Info su www.distrettoscienza.it e www.facebook.com/OltrelUomo/?fref=ts.

