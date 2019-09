Schiena felice con lo yoga

Giovani o meno giovani possono trovare grande sollievo

in molte problematiche riguardanti la schiena praticando

lo Yoga in modo attento e progressivo perchè gli esercizi e

le posizioni proposte creano le condizioni ideali per

rilassare e rinvigorire tutto il corpo. La pratica ti

permetterà di capire e sperimentare tecniche Yoga

antiche ma sempre attuali per ripristinare le funzionalità

naturali della schiena e capirne le necessità. Saranno

proposte e praticate anche tecniche respiratorie dello

Yoga per farci capire quanto importante sia respirare in

modo consapevole e lentamente. Questo permetterà di

migliorare le funzionalità del diaframma e dei polmoni e

di rendere il nostro respiro una vera medicina di salute

autoprodotta.

Analizzeremo anche gli aspetti emozionali che mettono in

difficoltà la nostra schiena come i troppi impegni e doveri

erroneamente creduti necessari, i cosiddetti pesi che ci

portiamo inutilmente sulle spalle e che a lungo andare non

riusciamo più a sostenere e che vanno a minare la mobilità

della nostra schiena.

Andremo a comprendere come spesso anche

l'alimentazione influisca sulla felicità della nostra schiena,

di come le tossine appesantiscono il corretto

funzionamento e mobilità e mettano in tensione i muscoli e

gli organi limitandone una libera espressione. La qualità

del cibo di cui ci nutriamo influenza in bene o in meno bene

la condizione funzionale di tutto il corpo e della mente.

